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Защитник БАТЭ перешел в минское «Динамо»

13.01.2020 19:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с правым защитником Алексеем Риосом, который выступал в последние пять лет за БАТЭ.


Фото: dinamo-minsk.by

Алексей является воспитанником столичной школы СДЮШОР «Динамо», а в 17 лет подписал свой первый контракт с футбольным клубом «Шахтер». Во взрослом футболе Риос дебютировал летом 2006-го года, выйдя на замену в матче против «Белшины» (отыграл 20 минут, «горняки» выиграли со счетом 3:1).

В составе солигорчан полузащитник принял участие в 232-х матчах, в которых заработал 49 результативных баллов (36+13).

Зимой 2014-го года Риос переехал в Борисов, где выступал до завершения текущего сезона. В составе БАТЭ Алексей принял участие в 168-ми матчах и набрал 42 результативных балла (18+24).

Также Алексей является игроком национальной сборной Беларуси, на его счету 10 матчей за главную команду страны.

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