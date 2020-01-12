|
Защитник БАТЭ перешел в минское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо»
Алексей является воспитанником столичной школы СДЮШОР «Динамо», а в 17 лет подписал свой первый контракт с футбольным клубом «Шахтер». Во взрослом футболе Риос дебютировал летом 2006-го года, выйдя на замену в матче против «Белшины» (отыграл 20 минут, «горняки» выиграли со счетом 3:1).
В составе солигорчан полузащитник принял участие в 232-х матчах, в которых заработал 49 результативных баллов (36+13).
Зимой 2014-го года Риос переехал в Борисов, где выступал до завершения текущего сезона. В составе БАТЭ Алексей принял участие в 168-ми матчах и набрал 42 результативных балла (18+24).
Также Алексей является игроком национальной сборной Беларуси, на его счету 10 матчей за главную команду страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)