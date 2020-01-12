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Молодечненскую газету вызывают в суд из-за фото мыла на веревке

13.01.2020 19:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодечненский завод порошковой металлургии подал в суд на местное издание «Рэгіянальная газета», сообщает TUT.by.

Поводом послужила публикация о привязанном веревкой крану мыле в одном из туалетов завода. Статья и фото от читателя появились в газете 10 октября. Директор завода  Олег Топалов заявил, что мыло на веревке — дело рук провокатора. Журналистов пригласили на завод и показали туалеты, где мыло не было привязано веревкой.



Завод требует от газеты публичного извинения и опровержения статьи о привязанном мыле. Заседание суда назначено на 16 января.
 
 
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Молодечненский завод порошковой металлургии подал в суд на местное издание «Рэгіянальная газета», сообщает TUT.by.
 
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