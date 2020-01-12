|
Молодечненскую газету вызывают в суд из-за фото мыла на веревке
Источник материала: Партизан
Молодечненский завод порошковой металлургии подал в суд на местное издание «Рэгіянальная газета», сообщает
Поводом послужила публикация о привязанном веревкой крану мыле в одном из туалетов завода. Статья и фото от читателя появились в газете 10 октября. Директор завода Олег Топалов заявил, что мыло на веревке — дело рук провокатора. Журналистов пригласили на завод и показали туалеты, где мыло не было привязано веревкой.
Завод требует от газеты публичного извинения и опровержения статьи о привязанном мыле. Заседание суда назначено на 16 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодечненский завод порошковой металлургии подал в суд на местное издание «Рэгіянальная газета», сообщает TUT.by.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)