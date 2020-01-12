Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Есть люди, которыми гордятся, которых уважают и берегут. Все эти слова можно адресовать человеку с большой буквы — Надежде Федоровне ГОРБАЧЕВОЙ. 26 ноября уже прошлого года она отметила 95-летний юбилей. Ровесница Дубровенского района и ее жизнь тесно связана с жизнью дубровенской земли.

На торжественном мероприятии по случаю 95-летия Дубровенского района Надежду Федоровну поздравляли с юбилеем. К сожалению, по состоянию здоровья женщина не смогла присутствовать на празднике. Поздравить Надежду Федоровну поспешили представители районного объединения «Белая Русь».

Мне посчастливилось познакомиться с ней — с человеком большой души, искренней, доброжелательной. В нашей беседе она не раз повторила: «Никогда не думала, что столько проживу…». А жизнь не раз испытывала ее на прочность, учила ни в коем случае не покоряться сложностям, не сдаваться.

Ее судьба во многом похожа на судьбы тысяч других современников, чье детство пришлось на годы военного лихолетья. Она наряду со взрослыми выдержала все испытания, чтобы жить, воспитывать детей, отстраивать страну и уверенно смотреть в будущее.

Сегодня Надежда Федоровна живет в Дубровно вместе со своей младшей дочерью Татьяной Ивановной Туровой, которая помогает, бережет и заботится о своей маме.

—Наша семья из деревни Лазаревка Дубровенского района. В восьмилетнем возрасте пошла в школу в Клименках, где окончила четыре класса начальной школы, а в пятый и шестой класс ходили за семь километров от дома в д.Ляды, — вспоминает Надежда Федоровна.

Перед началом войны, в 1938 году, вся семья Мартыновских (девичья фамилия Надежды Федоровны) уезжает в Сибирь. Уже там она заканчивает семь классов школы и поступает в педагогический техникум в Тобольске на специальность «Начальные классы».

—Получение диплома практически со¬впало с началом войны. Не раз приходила в военкомат и просила, чтобы забрали служить, пыталась попасть на фронт, — говорит она. Сестру мою Ольгу взяли медсестрой, а меня все не брали.

Вместо фронта Надежду Федоровну направляют на работу в Верхне-Аремзянск учителем начальных классов, куда она отправилась пешком.

—Сначала прошла около тридцати километров от деревни Подрезова до Тобольска, где на некоторое время оста¬новилась у знакомой, — вспоминает Надежда Федоровна. — Когда узнала кратчайший путь до Верхних Аремзян, снова отправилась в дорогу. Больше пятидесяти километров я тогда отшагала.

В 1948 году семья возвращается в родную Беларусь. На месте деревни остался только пепел и ни одного уцелевшего дома. Пришлось заново строить жилье в Лазаревке. Вскоре девушка уезжает в Дубровно, где начинает работать воспитателем в детском доме.

—Тогда преподавание всех предметов велось на белорусском языке, а я не знала белорусского языка, поэтому не могла работать учителем, — объясняет Надежда Федоровна.

В 1949 году Надежду Федоровну избирают вторым секретарем комсомола. В это время она встречает будущего супруга Ивана. Фронтовик, после войны работал агрономом в сельхозтехнике. В 1951 году в их семье рождается дочь Галина, через четыре года — дочь Тамара, и в 1958 году — младшая дочь Татьяна. Тридцать четыре года, с 1952 по 1986 год, Надежда Федоровна проработала библиотекарем в средней школе №1 г.Дубровно. Но на заслуженный отдых ушла только в 1993 году. Общий трудовой стаж Надежды Горбачевой исчисляется сорока девятью годами.

—К маме всегда тянулись дети, они с удовольствием приходили в библиотеку, она умела найти подход к каждому ребенку, очаровать его своей добротой и заботой, — говорит дочь Надежды Федоровны Татьяна Ивановна. — Если собрать всех, для кого мама сделала что-то хорошее, помогла советом, если добрые чувства учеников школы к ней воплотить в цветы, то получился бы целый ботанический сад. Ее любовь и поддержка материализовалась в их сегодняшние достижения, в том, кем они стали. В других Надежда Федоровна всегда видела хорошее, возможно, потому что сама исключительно с хорошими побуждениями относилась к людям. Это ее педагогическая черта и человеческая.

Есть еще в жизненной копилке и то, чем, безусловно, можно гордиться: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со Дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда».

…Смотришь на нее, слушаешь, пересматриваешь фотографии и понимаешь, что в жизни не всегда бывает легко. Но ни в коем случае нельзя покоряться обстоятельствам. Человек должен быть счастливым… А большая семья Надежды Федоровны — шесть внуков и десять правнуков — всегда рядом.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

На снимке: Надежда Федоровна Горбачева с дочерью Татьяной, правнучкой Алиной и внуком Александром.