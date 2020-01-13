Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

Источник материала: Вороновская газета





Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении отказаться от статуса членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей и начать «новую жизнь». Об этом говорится в заявлении Ее Величества, распространенном сегодня вечером Букингемским дворцом.

«Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи, при этом оставаясь ценной частью моей семьи», — говорится в заявлении королевы.

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