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Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»
13.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Королева Великобритании Елизавета II поддерживает
«Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи, при этом оставаясь ценной частью моей семьи», — говорится в заявлении королевы.
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Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении отказаться от статуса членов королевской семьи и...
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