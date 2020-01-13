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В Литве заявили, что подготовка к возможной аварии на БелАЭС обойдётся в один миллиард евро

13.01.2020 21:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на БелАЭС, которую строят в Островце, может стоить до одного миллиарда евро.

С такой оценкой, как сообщило в воскресенье национальное радио, выступил начальник управления гражданской безопасности противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгарас Геда, пишет ТАСС.

– По некоторым предварительным данным, это может стоить около 600 миллионов евро. Однако с учётом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до одного миллиарда евро, – сказал он.

Сумму уточнят до конца июля текущего года. К этому времени планируется подготовить специальное исследование. Как сказал Геда, департамент объявит конкурс для претендентов на проведение этой работы. На проект предусмотрено потратить 344,6 тысячи евро, из которых 327,4 тысячи евро составят средства Евросоюза.

Что именно входит в комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии, Эдгарас Геда не сообщил. В октябре 2019 года в Литве провели учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей из ряда районов страны.


Кроме того правительство Литвы планирует закупить четыре миллиона доз йода в таблетках, первоначально для распространения среди тех, кто находится близко к электростанции на границе страны. На это планируется израсходовать порядка 900 тысяч евро.

Запуск первого энергоблока БелАЭС планируют уже в этом месяце.
 
 
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Комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на БелАЭС, которую строят в Островце, может стоить до одного миллиарда евро.
 
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