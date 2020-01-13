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General Motors возродит "Хаммер" в виде электропикапа

13.01.2020 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

General Motors выпустит электропикап под названием "Хаммер", который поступит в продажу в начале 2022 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Реклама бренда с участием американского баскетболиста Леброна Джеймса может появиться уже в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года GM на своем заводе в Детройте планирует создать новую группу электропикапов и других типов автомобилей, в частности внедорожников. Говорилось также о том, что автопроизводитель рассматривает возможность присвоения древнего бренда "Хаммер" какому-то из этих автомобилей.

GM отказался от названия "Хаммер" в 2010 году, когда, выйдя из состояния банкротства, был вынужден избавиться от некоторых брендов. Популярный в свое время внедорожник "Хаммер" был, однако, неэкономным в отношении потребления горючего.


Новая модель, вероятно, будет похожа на пикапы «Джип» и рассчитана на любителей езды по бездорожью. Это будет первый электромобиль среди пикапов и внедорожников GM.

Напомним: бренд "Хаммер" появился на рынке как гражданская модификация военного внедорожника Humvee. Компания GM выкупила права у AM General и с 1992 года начала выпуск таких авто. В 2010 году из-за финансового кризиса корпорация прекратила выпуск внедорожников под этим брендом.
 
 
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General Motors выпустит электропикап под названием "Хаммер", который поступит в продажу в начале 2022 года.
 
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