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Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Оперном театре проходит Новогодний бал. Напомним, что в 2020 году основной темой мероприятия стало кино. Так что среди приглашенных и настоящие звезды кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Но красивые наряды надо подкрепить и красивыми танцами. Для этого участники все движения оттачивали несколько месяцев. Первая репетиция прошла еще осенью. Успех закрепляли и сегодня. Кстати, сегодня ходить на бал – значит, быть в тренде. Атмосфера роскоши, софитов, утонченных манер, светских бесед привлекает многих.
Своими впечатлениями поделился и художественный руководитель Большого Валентин Елизарьев.
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор:
Я знаю, что кто-то придет 11-й раз, а кто-то первый. И кто пришел первый раз, обязательно пусть придет и на следующий бал.
Виктория Ходосок:
Ольга Санельникова, участница Новогоднего бала в Большом театре Беларуси:
Виктория Ходосок:
Вообще, продлится праздник в Большом до 2 ночи. И понятно, что купить билетик уже не успеешь (поговаривают, их раскупили еще осенью), но сильное желание совершить путешествие во времени станет стимулом приехать в Большой уже в следующем году.
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Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом
Новости Беларуси. В Оперном театре проходит Новогодний бал. Напомним, что в 2020 году основной темой мероприятия стало кино. Так что среди приглашенных и настоящие...
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