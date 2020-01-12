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Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

13.01.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Оперном театре проходит Новогодний бал. Напомним, что в 2020 году основной темой мероприятия стало кино. Так что среди приглашенных и настоящие звезды кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О всех сюрпризах и деталях этого светского раута расскажет Виктория Ходосок.

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Виктория Ходосок, корреспондент:
Гости уже в сборе. Через полчаса начнется светский вечер – Новогодний бал в Большом в честь Старого Нового года. Обратите внимание, что дресс-код никто не нарушил: дамы в красивых бальных и вечерних платьях, кавалеры – в элегантных костюмах.

Но красивые наряды надо подкрепить и красивыми танцами. Для этого участники все движения оттачивали несколько месяцев. Первая репетиция прошла еще осенью. Успех закрепляли и сегодня. Кстати, сегодня ходить на бал – значит, быть в тренде. Атмосфера роскоши, софитов, утонченных манер, светских бесед привлекает многих.

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Своими впечатлениями поделился и художественный руководитель Большого Валентин Елизарьев.

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор:
Я так думаю, что среди вот этой шикарной сегодняшней программы, конечно, кульминацией будет концерт-сюрприз, который будет на сцене, и весь вечер, разделенный на три части. Первая посвящена Голливуду, вторая часть – концерт-сюрприз и третья часть – финальная, посвященная Чаплину.

Я знаю, что кто-то придет 11-й раз, а кто-то первый. И кто пришел первый раз, обязательно пусть придет и на следующий бал.

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Виктория Ходосок:
Ведущими вечера будут артисты в образе Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. Тема большого Новогоднего бала – «Кино». Потому организаторы устроят и конкурс двойников киногероев именно классических лент. Кроме танцев, ждет участников и концерт-сюрприз на главной сцене. Про него мало что известно даже журналистам. Спросим тех, кто, собственно, и погрузиться в атмосферу праздника.

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Ольга Санельникова, участница Новогоднего бала в Большом театре Беларуси:
Я хожу уже в седьмой раз. По-моему, поклонников становится с каждым годом все больше и больше. Сейчас и Президентский бал, и Венский бал, и бал православной молодежи, у нас и в усадьбах танцуют. Ну а здесь – это сердце наше, это наша душа, мы очень любим всегда ходить. Мы живем целый год, чтобы попасть сюда на бал.

Виктория Ходосок:
Пока знаю, но не представляю здесь лабораторию мороженого и выездное казино. Работать будет и зона новогоднего радио, где можно будет записать поздравление. На протяжении вечера его будут слышать все.

Вообще, продлится праздник в Большом до 2 ночи. И понятно, что купить билетик уже не успеешь (поговаривают, их раскупили еще осенью), но сильное желание совершить путешествие во времени станет стимулом приехать в Большой уже в следующем году.

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Люди в материале: Валентин Елизарьев, Виктория Ходосок, Ольга Санельникова
 
 
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Новости Беларуси. В Оперном театре проходит Новогодний бал. Напомним, что в 2020 году основной темой мероприятия стало кино. Так что среди приглашенных и настоящие...
 
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