Источник материала: Новости Волковыска

Веселое видео с пандой по кличке Диндин опубликовано в Twitter-аккаунте Московского зоопарка. На кадрах видно, как животное резвится: валяется в снегу, пытается забраться на елку и играет с оторванной веткой.

Когда панда пытается забраться на верхушку, дерево ломается. Однако это совершенно не портит животному настроение. Панда начинает кувыркаться и играть с отломанными ветками.

"Самка, казавшаяся последний месяц мечтательной и даже слегка флегматичной, начала носиться по вольеру сломя голову, то и дело кувыркаясь, закручиваясь штопором в снег и радостно круша все на своем пути", – сказали в зоопарке.

Видео: большая панда развеселилась, увидев снег в Московском зоопарке

На видео панда Диндин валяется в снегу, играет с веткой ели, пытается забраться на дерево.