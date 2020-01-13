Веселое видео с пандой по кличке Диндин опубликовано в Twitter-аккаунте Московского зоопарка. На кадрах видно, как животное резвится: валяется в снегу, пытается забраться на елку и играет с оторванной веткой.
Когда панда пытается забраться на верхушку, дерево ломается. Однако это совершенно не портит животному настроение. Панда начинает кувыркаться и играть с отломанными ветками.
"Самка, казавшаяся последний месяц мечтательной и даже слегка флегматичной, начала носиться по вольеру сломя голову, то и дело кувыркаясь, закручиваясь штопором в снег и радостно круша все на своем пути", – сказали в зоопарке.
Видео: большая панда развеселилась, увидев снег в Московском зоопарке
На видео панда Диндин валяется в снегу, играет с веткой ели, пытается забраться на дерево.
"Подготовка к Старому Новому году в самом разгаре. Аж щепки летят", – написали сотрудники зоопарка под роликом.