Итоги года с БЕЛКАРТ: как социальный проект стал народным

Источник материала: Myfin

Фото: БЕЛКАРТ

Инициатива «БЕЛКАРТ. Тебе ближе!» родилась в 2018 году как проект, который должен был помочь белорусам разобраться в особенностях финансовой системы страны, платежных системах и принципах работы банковских продуктов. Он был разработан в рамках государственной программы по повышению финансовой грамотности населения.

При этом формат промо-тура изначально задумывался как максимально доступный, яркий и увлекательный городской праздник, объединяющий учебные заведения и людей по всей стране. Поэтому концертные туры БЕЛКАРТ с белорусской певицей Владой сразу вызвали огромный интерес ребят и их родителей, особенно в малых городах, где социальные активности крупных компаний обычно не доезжают до людей. Более 50 000 человек приняли участие во всех активностях проекта с момента его запуска.





Директор платежной системы БЕЛКАРТ Елена Нестерёнок

– При запуске проекта мы поставили себе цель – интересно и доступно рассказать о платежной системе и финансах жителям нашей страны из самых разных регионов Беларуси, – рассказывает директор платежной системы БЕЛКАРТ Елена Нестерёнок. – Уже первая встреча с ребятами в оздоровительном центре «Зубрёнок» в феврале 2018 показала его высокую востребованность. Дети задавали много интересных вопросов, участвовали в викторинах и других активностях.

В том же 2018 проект БЕЛКАРТ был отмечен премией «Бренд года», получив серебро в номинации «Социально-ответственный бренд». И после дебютного опыта было решено продолжить проект в 2019.



Апрель

В этом году промо-тур «БЕЛКАРТ. Тебе ближе!» стартовал в апреле в Минске. Во дворце детей и молодежи «Орион» собрались ученики 6-10 классов, которые не только смогли показать высокий уровень финансовой грамотности во время викторин, но и отлично провели время на концерте белорусских исполнителей: певицы Влады, исполнительницы Ольги Сацюк и группы «PROвокация». Запомнился школьникам и огромный белый медведь АЭРО, который стал талисманом промо-тура.



Белый медведь АЭРО стал самым милой частью проекта

Дети активно участвовали не только в интеллектуальной викторине

От желающих ответить не было отбоя

В том же месяце промо-тур «БЕЛКАРТ. Тебе ближе!» принимали в гостях у Центра дополнительного образования «Эврика»



Директор Центра Светлана Шмагоревская и представитель БЕЛКАРТ вручили ребятам их первые трудовые книжки

Вопросы финансовой викторины ребята проходили с легкостью

Ребята веселились на сцене и фотографировались с артистами

Май

Праздничный концерт на 9 мая получили жители Щучина, который стал третьей остановкой промо-тура внутренней платежной системы. На городской праздник собрались около 1500 жителей, которые были рады принять участие в конкурсах и смогли насладиться программой до самого позднего вечера. Жители города соревновались в знаниях о платежной системы БЕЛКАРТ, расширяли финансовый кругозор и приятно проводили время.



Концерт собрал 1500 жителей города

Жители участвовали в активностях промо-тура

Самым маленьким фанатам исполнителей достались их автографы

Талисман проекта, медведь АЭРО, снова вызвал бурный восторг у детей

Еще одна майская поездка промо-тура завершилась в оздоровительном комплексе «Борок». Участниками зажигательного шоу стали 650 детей, заполнившие ряды местного амфитеатра. Кроме традиционной финансовой викторины, ведущий программы поделился лайфхаками пользования банковскими платежными карточками. Дети удивили ведущего быстрыми, а главное правильными, ответами на вопросы о финансах и истории платежной системы. Летнее безоблачное настроение ребятам подарили солист группы «Дрозды» Виталий Карпанов, Alen Hit и певица Влада.



Несмотря на жару, концерт прошел на отлично

Дети, отвечавшие на вопросы викторины, получали приятные подарки и сладкие призы

Финансовая викторина очередной раз вызвала огромный интерес у детей

Белорусские звезды получили благодарную аудиторию

Июнь

Горячие летние концерты в июне продолжились праздником финансовой грамотности в Жлобине. Горожане узнали много нового о безопасности платежей, финансовых возможностях внутренней платежной системы. Центральная площадь города собрала тысячи жителей, которые приняли участие в розыгрыше подарков, а также услышали звезд белорусской эстрады – певицу Владу, певца и композитора Alen Hit, группу «PROвокация», группу «Las Vegas», дуэт баянистов «Ва-Банк» и группу «InVino». Атмосферу праздника дополнил конкурс фотографий в социальных сетях.









Одна из самых теплых встреч пошла в том же месяце в Бобруйске. Накануне празднования дня города промо-тур «БЕЛКАРТ. Тебе ближе!» устроил образовательную встречу на одной из центральных улиц Бобруйска. Практически все участники мероприятия пользовались картами БЕЛКАРТ и смогли правильно ответить на финансовые вопросы конкурса. Мероприятие в этот раз собрало более 3000 жителей, которые так тепло встретили белорусских исполнителей, что были готовы подпевать практически каждой песне.











Июль

Летний промо-тур продолжился в городе Новополоцк. Сюда на городской концерт многие приходили целыми семьями, чтобы правильно ответить на вопросы финансовой викторины и повеселиться под зажигательную музыку белорусских звезд. Дети зачастую быстрее взрослых правильно отвечали на вопросы ведущих, демонстрируя насколько хорошо подрастающее поколение разбирается в финансовых вопросах. А после выступления Влады, Алексея Гросса и певца Alen Hit, на сцену пригласили всех желающих. Лучшим участникам достались памятные призы.









Август

В последний день календарного лета команда БЕЛКАРТ отправилась в Полоцк, чтобы поздравить жителей с днём города, рассказать о внутренней платежной системе, расширить кругозор по финансовым вопросам и подарить им праздничное настроение с выступлением белорусских исполнителей. Отдельный номер с трюковым танцем был и у талисмана промо-тура, 4-х метрового медведя АЭРО. На площади в этот день собралось рекордное число зрителей.









Сентябрь

В начале осени команда промо-тура «БЕЛКАРТ. Тебе ближе!» поздравила жителей Гродно с праздником города и привезла с собой зажигательное настроение на весь день. Даже прохладная погода не смогла отпугнуть зрителей, правильно отвечавших на вопросы финансовой викторины. Гродненцы продемонстрировали не только отличные знания финансовых вопросов, все же это древний торговый город, но и открытость, желание узнавать новое. К традиционному пулу артистов добавились и новые участники – шоу барабанщиков «Перцы». Их выступление гродненцы отметили долгими аплодисментами и зарядом бодрости на весь день.











Октябрь

В октябре промо-тур вернулся в стены учебных заведений. Первый концерт состоялся в Академии МВД, а завершающий этап – в Минском колледже предпринимательства. Ди-джей «Радио Рокс» Степан Любимов, а также белорусская певица Влада, группа «Las Vegas» и Анжелика Пушнова создали незабываемую атмосферу для курсантов академии. Кроме того, курсанты поучаствовали в финансовой викторине, узнав много нового о платежной системе БЕЛКАРТ и устройстве банковской системы.









Ноябрь

Первые и вторые курсы Минского колледжа связи также смогли продемонстрировать свои знания банковского дела и финансов. Ни один из вопросов не остался без ответа. Несмотря на то, что учебный год недавно начался, учащиеся первых курсов показали отличные знания, быстро справляясь с вопросами финансовой викторины. А финальное выступление белорусских звезд запомнилось особенно теплой атмосферой и дружелюбностью.













– За 2019 год проект «БЕЛКАРТ. Тебе ближе!» посетил десяток белорусских городов, включая малые города, – отмечает директор платежной системы БЕЛКАРТ Елена Нестерёнок. – Мы гордимся тем, что социальный проект компании смог помочь развитию общегосударственной программы по повышению финансовой грамотности населения, а также продемонстрировал людям удобство, простоту и полезность работы платежнойсистемы БЕЛКАРТ. Планируем и далее развивать проекты корпоративно-социальной ответственности и радовать наших пользователей все более удобными сервисами.



*Это партнерский материал, созданный при поддержке компании БЕЛКАРТ. УНП 192131829