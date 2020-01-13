От этих решений в интерьере надо было отказаться уже давно. Держите список

Источник материала: Tut.by

К 2020-му многие успели «освежить» ремонты в своих квартирах после прошлого раза, который был, как правило, еще в 90-х или нулевых. Но некоторые даже сегодня прибегают к старым и проверенным элементам дизайна. На съемных квартирах и вовсе косметический ремонт действительно может держаться десятками лет и вызывать ужас у эстетов. Вместе с дизайнером интерьеров Верой Прохоровой мы выбрали пять вещей, от которых уж точно давно пора избавиться. По крайней мере, в том виде, в котором мы к ним привыкли.

1. Многоуровневый потолок



Вера Прохорова. Фото из личного архива

— Можно сказать, что это моветон, — категорична Вера. — Особенно, если учесть, что такие потолки «лепили» при высоте не более 2,6−2,7 метра. Сама видела такие квартиры с нагромождением этих непонятных конструкций.

Дизайнер считает, что о таком варианте лучше забыть. Сейчас есть тенденция делать абсолютно чистые и гладкие потолки. Тем более, что в наших — даже в квартирах в новостройках — высота потолков часто остается небольшой.

— Вообще непонятно, для чего такие конструкции нужны, ведь дизайн, если упрощенно говорить — это эстетика плюс функция. В чем функция таких сложных конструкций? — спрашивает специалист. — Если дело в звукоизоляции, то ее можно сделать и на ровных поверхностях с минимальной потерей по высоты. Для чего они? Красоты тоже не несут. Украсить потолок может красивый светильник, например.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: realt.by

2. Избыточные потолочные плинтуса

— Цитируя одну из героинь фильма «Покровские ворота», «резать, не дожидаясь перитонита», — шутит Вера. — Конечно, если мы говорим про лепнину, то это классический элемент, который не всегда будет уместен в квартире с потолками 2,6−2,7 метра. Лепнина может присутствовать, но определенной формы и масштаба, так как правило «золотого сечения» никто не отменял. А очень часто люди этим вопросом даже не задаются, поэтому нередко лепнина выглядит неуместно и нелепо.

Вот в минских квартирах сталинской застройки лепнина может органично существовать, уверена дизайнер. Тем более, что она там предполагалась изначально.

— Вообще, в интерьерах важна уместность. Например, если вы живете в хрущевке или в доме постройки 70-х годов, можете посмотреть в сторону модернизма и лаконичных интерьеров, взять пример с европейского дизайна той же эпохи, — подсказывает специалист. — Тогда все будет смотреться гармонично. Но, если все же душа требует классического подхода, то тут, конечно, лучше обратиться к специалистам в области дизайна.

3. Обилие технического света подсветки

Дизайнер считает, что проблема в том, что у нас искажены представления, откуда эта подсветка взялась:

— Технический свет пришел в квартиры из общественных пространств. Но, допустим, в торговых залах этот свет необходим: покупатель должен видеть ярко освещенный товар и видеть его хорошо — цвет, материал, фактуру. В наших квартирах это начали использовать повсеместно, стремясь к тому, чтобы ни один уголок не остался не освещенным.



Снимок носит иллюстративный характер

По словам эксперта, мир ушел в другую сторону. Если рассматривать европейские интерьеры квартир и домов, то там увидеть потолок, испещренный огромным количеством спотов, сейчас — большая редкость.

— В квартире света действительно должно быть много, но речь не о техническом, а об атмосферном, — объясняет Вера. — Понятно, что одним светильником в центре комнаты уже не обойтись. Тут в помощь приходят торшеры, бра, переносные лампы. Одна из самых сильных тенденций сейчас — «мобильный» свет. Тот, который можно легко носить за собой, устанавливая светильник там, где он необходим. Европейские компании активно вводят в свои коллекции беспроводные осветительные приборы. Или, например, светильники на телескопических направляющих, когда одна лампа с помощью поворотного механизма и регулируемого выноса можете осветить несколько смежных зон в зависимости от потребности. Эта тенденция связана с увеличением скорости жизни и большой мобильности европейцев.



Лучше использовать торшеры. Фото: pixabay.com

Устанавливая споты по всему потолку, люди забывают, что дом — это, в первую очередь, место, куда мы возвращаемся, чтобы отдыхать, релаксировать после работы, место, где мы хотим спокойствия и умиротворения.

— Слабо представляю, как отдыхать в пространстве, залитым светом, как витрина в магазине, — сомневается дизайнер. — Для этого подходит локальное освещение, которое в каждый определенный момент вашей жизнедеятельности в пространстве выполняет какую-то из определенных функций.

4. Шкафы-купе

— Шкаф-купе на самом деле палка о двух концах. Еще лет десять назад они, конечно, выглядели достаточно громоздко и монструозно, — вспоминает специалист. — Но надо понимать, что такие шкафы появились как необходимость для маленьких квартир. Они стали палочкой-выручалочкой для организации мест хранения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: realt.by

Правда, это тот случай, когда функция мебели перекрыла эстетику. Да, в таком шкафу можно хранить вещи, и поэтому даже сейчас «купе» массово появляются в наших квартирах.

— Сегодняшние модели шкафов-купе могут выглядеть довольно эстетично. Появилось достаточное количество новых красивых материалов и достойной фурнитуры. Если применить определенные приемы, то такая мебель может не обращать на себя много внимания. Зато раньше это было как будто предметом гордости: «А вот у нас шкаф-купе!» — смеется Вера. — Отлично, его «красоту» мы заметили и без вашего комментария.

Если такой шкаф «неизбежен» (все-таки он недорогой), Вера советует внимательно выбирать компанию, которая такую мебель изготавливает и устанавливает. Проверенные компании имеют в своем штате дизайнеров и работают с качественными материалами.

5. Огромные кожаные диваны

Вера подчеркивает: кожа — это материал вне времени. Он всегда в тренде. Другой вопрос, что сегодня мы придерживаемся разумного потребления, и многие компании предлагают искусственную кожу, экокожу. Таких решений не стоит бояться, уровень этих материалов настолько высок, что с первого взгляда порой и не отличишь.



Снимок носит иллюстративный характер

— Я думаю, что в следующем году, а в ближайшие года 2−3 точно, тренд на кожаную мебель возродится опять, — предполагает дизайнер. — Другой вопрос, что в 90-е обычно покупали диваны-гиганты с кучей деталей. Сейчас это часто выглядит нелепо.

Впрочем, если уж очень хочется именно кожаную мебель, Вера советует обратить внимание на современные формы. Но при этом надо понимать, в какой интерьер вы внедряете этот элемент.