Программу семейного капитала продлили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси была продлена программа семейного капитала. Теперь правила другие: с 1 января воспользоваться государственной помощью можно до совершеннолетия детей. Подробнее об этом расскажет корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В семье Розовских семеро детей. И все мальчики. Старшему Андрею 16 лет. А младшему Жене еще и года нет. Быть родителями в большой семье, конечно, хлопотно, признается мама Ольга. Но ведь дети это не только заботы, но и радость. Тем более, родственники помогают. Поддерживает и государство. К примеру, по льготному кредиту Розовские приобрели шестикомнатную квартиру, а теперь планируют воспользоваться программой «семейный капитал». «По медицинским показаниям двум ребятам нужна операция. У одного садится зрение в связи с давлением, а у второго это врожденное. И только операбельным путем. Ближе к 18 годам. И меня сразу предупредили, что операция будет платной», – рассказала многодетная мама Ольга Розовская.

Семейный капитал это, по сути, счет в банке. В размере 10 тысяч долларов. Такую сумму государство дает каждой многодетной семье. Если раньше деньгами можно было воспользоваться лишь тогда, когда ребенку исполнится 18 лет, то теперь правила упростили. Капитал можно тратить досрочно. «Три основных направления: улучшение жилищных условий для многодетных семей, получение образования, как высшего, так и среднего специального, либо это медицинские услуги, если семья в этом нуждается», – сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Программа «семейного капитала» заработала в Беларуси с 2015 года, она оказалась популярной. 77 тысяч семей открыли счета в банках. Причем сумма несгораемая, депозит ежегодно пересчитывают с учетом инфляции. Такая мера поддержки хоть и накладная для государства, но помогает решить проблему рождаемости в стране.

«Государственная политика сейчас очень хорошая в этом плане, особенно в отношении многодетных семей. Часто многодетных в обществе ругают, мол, рожают ради льгот. Но кто кому мешает? Это же стимул», – добавила председатель объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко.

К слову, семейный капитал это часть новой демографической программы Беларуси. Всего в ней 11 видов помощи. Каждой маме полагается трехлетний декретный отпуск. Помогут и парам, которые по состоянию здоровья не могут стать родителями. Первое ЭКО оплатит государство. Многодетным семьям жилье дадут быстрее. Всего за год, обязательно по льготному кредиту.