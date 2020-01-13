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В работе ЕРИП возникли сбои, временно не удается оплатить товары и услуги

14.01.2020 08:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе ЕРИП во вторник утром, 14 января, возникли сбои. Пользователи сообщают, что не могут через систему совершить оплату товаров и услуг. При попытке совершить платеж выдается сообщение о том, что «не удалось соединиться с сервисом ЕРИП».


В контакт-центре ЕРИП сообщили, что знают о проблеме, специалисты сейчас занимаются ее устранением. «На данный момент наблюдается замедление в работе системы, рекомендуем платеж совершить чуть позже. Информация уже передана техническим специалистам, работают над устранением данной ошибки. Поэтому пробуйте чуть позже совершить оплату», — сообщили в контакт-центре.


 
 
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При попытке совершить платеж выдается сообщение о том, что «не удалось соединиться с сервисом ЕРИП».
 
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