В работе ЕРИП возникли сбои, временно не удается оплатить товары и услуги

Источник материала: Tut.by

В работе ЕРИП во вторник утром, 14 января, возникли сбои. Пользователи сообщают, что не могут через систему совершить оплату товаров и услуг. При попытке совершить платеж выдается сообщение о том, что «не удалось соединиться с сервисом ЕРИП».





В контакт-центре ЕРИП сообщили, что знают о проблеме, специалисты сейчас занимаются ее устранением. «На данный момент наблюдается замедление в работе системы, рекомендуем платеж совершить чуть позже. Информация уже передана техническим специалистам, работают над устранением данной ошибки. Поэтому пробуйте чуть позже совершить оплату», — сообщили в контакт-центре.



