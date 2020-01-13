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Каналы Венеции пересохли

14.01.2020 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Через несколько недель после сильного наводнения в Венеции почти полностью пересохли каналы - одна из главных туристических достопримечательностей города, сообщает ВВС.


Фото Corriere del Veneto


А еще в ноябре и декабре Венеция страдала от наводнения - 70% городской территории оказалась под водой. Но в эти выходные любимые туристами венецианские гондолы сели на мель на дне каналов, пишет belta.by

Причиной этого считают приливы исключительно низкого уровня.

Итальянский город, расположенный на 118 небольших островах, соединен каналами, через которые переброшены более 400 мостов.
 
 
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Через несколько недель после сильного наводнения в Венеции почти полностью пересохли каналы - одна из главных туристических достопримечательностей города,...
 
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