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«Барселона» уволила главного тренера. И уже нашла нового

14.01.2020 08:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Барселона» уволила главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Об этом было объявлено на пресс-конференции каталонского клуба.


Эрнесто Вальверде. Фото: Reuters

Вальверде тренировал клуб с 2017 года. Под его руководством «сине-гранатовые» выиграли оба чемпионата Испании, а также становились обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Сейчас «Барселона» идет на первом месте в чемпионате Испании. Решение об увольнении было принято после проигрыша в полуфинале Суперкубка от «Атлетико».

Место Вальверде заменит уволенный после предыдущего сезона из «Бетиса» Кике Сетьен, который проповедует атакующий стиль с большим процентом владения мячом. Соглашение с ним рассчитано до 2022 года.

Слухи о назначении Сетьена ходили уже год, а их катализатором стал матч чемпионата Испании, когда «Барселона» дома проиграла «Бетису» со счетом 3:5. 

 
 
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«Барселона» уволила главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Об этом было объявлено на пресс-конференции каталонского клуба.
 
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