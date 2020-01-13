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Телеканал ТНТ снова в Беларуси

14.01.2020 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Старый Новый год, 14 января, ТНТ International снова появится в сети кабельного оператора МТИС. Популярный российский телеканал исчез с экранов у белорусских телезрителей 1 января, что вызвало явное недовольство его поклонников.

"Рады сообщить, что переговоры между ОАО МТИС и правообладателем телеканала ТНТ International на территории Республики Беларусь завершились успешно. Телеканал ТНТ International возвращается в сеть кабельного оператора с 14 января 2020 года в цифровом формате на частоте 266 МГц и с 1 февраля появится в аналоговом формате на частоте 487.25 МГц.", - говорится в сообщении на сайте МТИС.

С 1 января, когда прекратил свое вещание канал ТНТ International, его место в эфире занял телеканал KVARTAL TV. Официальных сведений о его будущем в белорусском телеэфире в связи с возвращением ТНТ International нет. Однако по некоторым сведениям он также останется в эфире, но на другой частоте, пишет interfax.by
 
 
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На Старый Новый год, 14 января, ТНТ International снова появится в сети кабельного оператора МТИС. Популярный российский телеканал исчез с экранов у белорусских...
 
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