Новый год – семейный праздник. Время, когда верится, что сбудутся даже самые заветные мечты. В эти дни звучат самые искренние пожелания, наполненные верой в их скорейшее и непременное исполнение. Ибо произносят их искренне, от чистого сердца. Так, в канун Нового года пожелания и подарки от старых добрых друзей – военнослужащих 65-й автомобильной бригады – принимали ребята из Жодинского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Правда, до срочной военной службы в армии Алексей Мезин и подумать не мог, что военнослужащие участвуют в таком благородном деле.

– Когда я был маленьким, конечно, верил в Деда Мороза. И писал ему письма. Но самое важное в этом празднике всегда была атмосфера и интрига – какой подарок найду под елкой? Правда, я, как ни скрывал, все ж проговаривался родителям о подарке, который мечтал получить, – вспоминает свои детские годы Алексей.

Сержант Алексей Мезин родом из агрогородка Барсуки Смолевичского района. После окончания Борисовского государственного политехнического колледжа работал на одном из СТО в Жодино. О службе в армии знал довольно мало, ведь стать в армейский строй парень не торопился. Решил, что все должно идти своим чередом.

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