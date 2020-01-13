Мужская сборная Беларуси по гандболу выполнила одну из задач, поставленных перед нею на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в австрийском Граце.





В понедельник вечером сборная Беларуси обыграла команду Черногории – 36:27 и вышла во второй раунд турнира, успешно миновав первый, групповой, этап.









Во втором раунде европейского первенства 12 лучших команд будут разделены на три группы, в которых поборются за право сразиться в медальном раунде. О своих высоких целях перед континентальным форумом заявляли и ведущие белорусские гандболисты, и главный тренер команды Юрий Шевцов. В случае успешного выступления на гандбольном Евро-2020, белорусы смогут также претендовать на олимпийскую путевку в Токио.



