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«Сняли гипс - через неделю вышла на лед». Как тренируется 14-летняя фигуристка

14.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милане Ромашовой из Березы — четырнадцать, она чемпионка Беларуси по фигурному катанию среди юниоров. В сентябре 2019 года фигуристка представляла Беларусь на этапе Гран-при в Челябинске, а в декабре стала призером Чемпионата Республики Беларусь. Ради спортивной карьеры родители ежедневно возили ее на тренировки за 40 километров и даже переехали в Сочи. Милана живет и тренируется там уже второй год, но по-прежнему выступает за Беларусь. В проекте «Спортивные принцессы» вместе с сетью магазинов «Корона» мы рассказываем о девочках, которые много работают ради красивых выступлений.


«Падая на лед, никогда не плакала и не бежала к маме»

С Миланой и ее родителями мы встречаемся в Ледовом дворце в Пружанах, где фигуристка тренируется на зимних каникулах. Семья Ромашовых — очень спортивная: Максим раньше играл в футбольном клубе Березы, Людмила в юности увлекалась гимнастикой, а их старший сын занимается хоккеем в местном клубе. Они уверены, что приучать детей к спорту нужно как можно раньше.

— Маленький ребенок плохо понимает, чего хочет, и ему очень нужна родительская поддержка. Отдавая малыша в спортивную секцию, вы должны чутко за ним наблюдать. Может, выбранный вами вид спорта ребенку не по душе или не подходит. Пока дети маленькие, есть возможность попробовать несколько направлений и найти то самое.


Максим, Милана и Людмила Ромашовы

Милану отдали на фигурное катание, когда ей было четыре года. Но никаких далеко идущих планов тогда не было — семья просто хотела, чтобы дочь закалилась на льду и перестала болеть. Это сработало, простуды отступили. Заодно выяснилось, что маленькая Милана выделяется на фоне остальных детей. Она выполняла все упражнения, у нее хорошо получалось. Падая на лед, она никогда не плакала и не бежала к маме, как другие малыши, а вставала и продолжала следовать командам тренера.


Очень скоро Милана переросла любительский уровень. А поскольку спортивной школы в Березе не было, тренер посоветовал отдать девочку в секцию в Пружанах. Между городами — 40 километров. Не каждый родитель готов к ежедневным поездкам ради тренировок, но Людмила и Максим решились. Они видели, как горят глаза дочери, когда она выходит на лед. И поверили в ее спортивное будущее. Шесть лет они, сменяя друг друга и подстраивая свой рабочий график под тренировочный процесс, возили Милану на тренировки в Ледовый дворец в Пружанах. В 2013 году девочка перешла к тренеру Ольге Уважаной. Под ее руководством фигуристка стала чемпионкой Беларуси среди юниоров.

«Сначала мы подталкивали Милану, а теперь она нас»

Девочка долго мечтала попасть на сборы к российскому тренеру Илье Калашникову, в 2014 году он как раз приезжал в Беларусь. Но тот год стал для Миланы черной полосой: сначала она сломала руку, а через полтора месяца растянула голеностоп.

— Травмы были настолько серьезные, а восстановление шло так медленно, что встал вопрос о завершении спортивной карьеры, — вспоминает мама девочки. — Но Милана уже давно решила связать свою жизнь с фигурным катанием и в будущем работать тренером. Она не желала отказываться от своих планов и мечтала о возвращении на лед.


Две травмы подряд выбили Милану из тренировочного процесса, мечту о сборах пришлось отложить. В конце года сняли гипс — и через неделю Милана тренировалась у Ильи Калашникова в Сочи. Работала через боль, сжав зубы, отвоевывая у травмы легкость и свободу движений. Российские тренеры оценили мужество и настойчивость маленькой фигуристки. А Ромашовым очень понравился уровень подготовки фигуристов в России.

— У них бригадный метод работы: с группой работает не один тренер, а целая команда, в состав которой входят и хореограф, и массажист, и диетолог, — рассказывает Людмила.


Сборы в Сочи настолько впечатлили юную спортсменку и ее родителей, что два года назад они решились на серьезные перемены в жизни. Милана переехала в Сочи и начала тренироваться в Центре фигурного катания в Олимпийском парке. Она попала в команду заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

— Сначала мы подталкивали Милану, а теперь она — нас, — улыбается Максим Ромашов. — Я десять лет проработал в Березе в ЖКХ. А когда Милана начала ездить на сборы и соревнования, понял, что пора искать более денежную работу. И ушел в строительство. Два года проработал в Польше. Когда решили, что Милана будет тренироваться в Сочи, пришлось снять там квартиру и найти дочке школу. А я нашел в Сочи работу в строительной сфере.

«Ты должен победить не соперника, а самого себя»

Милана тренируется шесть дней в неделю, воскресенье — выходной. Каждый новый тренировочный день похож на предыдущий, как две капли воды. Подъем в шесть утра, первая тренировка в 6.30, потом поездка в школу, где она остается всего на два-три урока. У юной спортсменки свободное посещение, она получает от учителей задания и самостоятельно разбирается с ними дома. В 14.00 — вторая тренировка. Строгий режим сохраняется и в питании: нельзя ничего мучного, нужно много овощей и фруктов.


Милана второй год ходит в школу в Сочи, сейчас она в восьмом классе. Друзей среди одноклассников у нее так и не появилось: слишком мало времени девочка проводит в школьных стенах. Все ее друзья — фигуристы, с которыми она тренируется. Многие в команде — приезжие, как и Милана. Есть юные спортсмены из российских городов — Ханты-Мансийска и Владивостока, есть из других стран — Армении и Казахстана. Между ними нет соперничества и зависти. Во многом это заслуга тренеров, считают родители Миланы.

— В России тренеры очень четко проговаривают этот момент: на соревнованиях и выступлениях ты побеждаешь не соперника, а всегда — только самого себя. Нет смысла растрачивать энергию на зависть и злобу. В Беларуси вообще другая спортивная культура. Здесь родители детей-спортсменов могут вмешиваться в тренировочный процесс, спорить с другими родителями и даже с тренером. В России такая ситуация невозможна.


Тренер Ольга Уважаная

— Милане психологически сложно выступать в Беларуси, — рассказывает тренер Ольга Уважаная. — Слишком много к ней внимания, не всегда доброжелательного. Появляясь на соревнованиях, она всегда претендует на призовое место. У нас слишком мало мест для попадания на Гран-при, на чемпионаты мира. Все знают, что от Беларуси на международные соревнования поедет только один человек. Поэтому конкуренция очень жесткая. В России больше стартов, а значит, больше возможностей себя проявить.

Раньше Милану на соревнования сопровождали родители, теперь девочка чаще отправляется в поездку с тренером. На этапе Гран-при в Челябинске рядом с ней были тренеры Илья Калашников и Ольга Уважаная. Это выступление занимает в копилке Миланы особое место. Впервые фигуристка выступала перед большой аудиторией, обычно за номерами юниоров наблюдают только жюри, тренеры, родители и другие спортсмены. Юная белоруска, занявшая в итоге 16-ю позицию, очаровала публику. Зрители забросали ее подарками. Мягкие игрушки, которые Милана подняла со льда после выступления, еле поместились в два больших пакета.


— В Челябинске публика очень поддерживала спортсменов, была такая классная атмосфера. Зрители заряжали меня своей энергией! — вспоминает Милана.

«Когда ты представляешь страну, нельзя экономить на костюме»

У каждого фигуриста есть своя «фишка» — элемент, который удается ему лучше всего. Есть такой и у Миланы — бильман. Это вращение на одной ноге, вторую ногу фигуристка поднимает за спиной и держит над головой обеими руками за лезвие конька. Бильман требует большой гибкости.

— Еще в детстве дочь поражала нас своей гибкостью. Она могла изогнуть спину, как котенок. Вот где пригодилось это качество! — улыбается Максим Ромашов.


Бильман в исполнении Миланы Ромашовой

Сейчас Милана хочет освоить четверной прыжок. Ее примеры для подражания — российские спортсменки Алина Загитова и Алена Косторная.

Каждая новая программа для спортсмена — это новый образ, над созданием которого работают тренер и хореограф. Родители Миланы заказывают костюмы у проверенной портной из Украины. Одно платье для выступления стоит не меньше 400 долларов. Наряды щедро украшают кристаллами Swarovski. По словам Людмилы, когда ты представляешь страну, экономить на костюме — плохая идея. В обычной жизни Милана тоже носит украшения, особенно любит изящные серьги и кольца. 


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— Создание образа — тонкое искусство, — говорит Людмила Ромашова. — Тут каждая мелочь, каждая рюшечка имеет значение. Есть особые требования к выбору ткани и цветовой гамме. Если для выступления подобрано классическое произведение, платье должно быть легким, чтобы фигуристка в нем «порхала». 

Милана возвращается в родной город только на каникулах. Там ее радостно встречают все родные и две кошки. Одна из них, пушистая Пуговка, — ее любимица. Уезжая в Сочи, юная фигуристка каждый раз вздыхает: для полного счастья ей хочется взять в чемодан Пуговку. А еще девочка мечтает о маленьком шпице, но понимает, что не сможет выгуливать и дрессировать собаку. Все свое время Милана посвящает тренировкам, чтобы стать ближе к главной мечте — участию в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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В четыре года родители отвели Милану на каток, чтобы закалить дочь. Сейчас она - чемпионка Беларуси по фигурному катанию среди юниоров. Проект «Спортивные...
 
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