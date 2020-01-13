|
В Могилеве в аварии погибли два человека, еще двое - в больнице
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером в Могилеве столкнулись два автомобиля. Два человека погибли, еще двое — в больнице. Об этом
Сообщение об аварии поступило в МЧС 13 января в 23.39. ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Габровской в Могилеве.
Водитель и пассажир одного из автомобилей с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Два человека погибло.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение об аварии поступило в МЧС 13 января в 23.39. ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Габровской в Могилеве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)