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В Могилеве в аварии погибли два человека, еще двое - в больнице

14.01.2020 09:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером в Могилеве столкнулись два автомобиля. Два человека погибли, еще двое — в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об аварии поступило в МЧС 13 января в 23.39. ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Габровской в Могилеве.

Водитель и пассажир одного из автомобилей с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Два человека погибло.

(Будет дополнено)

 
Теги: Могилев
 
 
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Сообщение об аварии поступило в МЧС 13 января в 23.39. ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Габровской в Могилеве.
 
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