Кота чуть не съели блохи, но его нашла минчанка-спасительница. Посмотрите, как он изменился!

Источник материала: Tut.by

Кота Васю нашли в подвале жилого дома: животное даже не могло двигаться. Кот был очень худой, у него в прямом смысле вытекал глаз, а вдобавок его сжирали блохи. Благодаря 21-летней минчанке несчастного удалось спасти и выходить. Правда, глаз пришлось удалить, но главное — теперь Васе не нужно пищать в холодном подвале, чтобы обратить на себя хоть чье-то внимание.



Так выглядел Вася, когда его нашли, и после операции. Фото предоставлено Алисой Каленик

Спасительницу зовут Алиса Каленик. Девушке 21 год, она занимается помощью животным не так давно.

— Я, беззаботная, возвращалась с маникюра 30 октября 2018 года и увидела невероятной красоты, как мне показалось, кошку. Она была беременна, — вспоминает Алиса. — Мы сидели с ней под дождем, мокрые, я рыдала и не знала, что делать. А она урчала. Я трогала ее живот, где шевелятся котята и не смогла ей не помочь. На следующий день я раздобыла клетку — и пошла ее ловить.

В итоге у кошки родились три котенка, они довольно быстро нашли свой дом.

— С кошкой, Тыквой, у нас было очень много серьезных проблем, я завела ей страничку в инстаграме и нашла команду людей, которые готовы помочь, спасибо им, — благодарит девушка. — Я каждый раз просто плакала, когда люди переводили деньги на помощь Тыкве или другим котикам. Но, увы, кошка не справилась с сахарным диабетом и умерла через 9 месяцев, как она у меня поселилась. Я бесконечно люблю ее и по сей день. Она дала мне толчок в верном направлении.



Алиса, Тыква и ее новорожденные котята. Фото предоставлено Алисой Каленик

Девушка признается: денег на волонтерство уходит очень много. И она никогда в жизни не справилась без поддержки. Котенка Васю нашла не Алиса, а женщина Людмила, которой она помогала лечить дворовых животных.

— Она нашла его присохшим в подвале к земле, он не двигался и просто пищал от бессилия. Глаз ветврач решил сразу удалять, потому как вылечить его нельзя. Мы все волновались, если честно. Но все сложилось хорошо. Людмила ухаживала за котом месяца три точно, но, как только я начала активно искать ему новый дом, мне позвонила женщина из Бобруйска и сказала, что она влюблена в нашего кота. Мы долго с ней разговаривали, и она приехала забирать Васю. По сей день шлет фотоприветы здорового и красивого Васечки.



Вот такой Вася красавчик. Фото предоставлено Алисой Каленик

Дальше Алиса поняла, что можно помогать и другим. Начала ездить на Гурского и собирать гуманитарную помощь. Девушка уже ездила туда трижды и каждый раз везла огромное количество корма, вакцин, газет и других бытовых мелочей. В конце января она планирует туда еще раз поехать.

А еще Алиса ездит помогать в стихийники и приюты для котов — это места, где их живет много, по 20−30 животных. Началось все, как обычно, случайно.

— Нам нужно было срочно куда-то определить троих новорожденных и оставленных на улице котят, откликнулась девушка из Борисова. Мы ей их привезли, но в квартиру не заходили. Через пару дней я узнала, что у них 30 котов и 3 собаки в двухкомнатной квартире, где двое из четырех человек не работают. Я бросила клич в интернете, и мне повезло: написали много людей, с помощью которых мы собрали очень много корма, наполнителя и других нужных вещей и поехали туда снова.

Постепенно коты начали пристраиваться в другие семьи, их становилось меньше. А Алиса до сих пор поддерживает связь с семьей из Борисова. Девушка, правда, говорит, что она не «сдвинутая кошатница» и вообще вполне обычная минчанка.



А это — питомцы Алисы. Тасик с Гурского и Луна, спасенная в Солигорске. Фото предоставлено Алисой Каленик

— Сейчас я учусь на психолога и пока ищу работу. Не нашла то, что по душе. Я не сдвинутая кошатница, но помощи животным уделяю много времени, поэтому если выбор стоит между тем, чтобы чем-то еще начать заниматься или не начинать, я всегда не начинаю. Знаю, что не успею, — признается Алиса. — Очень люблю волейбол, вот чем бы я хотела заниматься, но пока что туго со временем.