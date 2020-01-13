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Программа районных мероприятий,  посвященных 76-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков

14.01.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Программа районных мероприятий,  посвященных 76-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков

Фото из архива КН

14 января 2020 года

Митинги, посвященные 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и республиканская акция «Во славу общей Победы!»
(у мест воинских захоронений и памятников воинской славы сельских населенных пунктов Калинковичского района).

14.00 — митинги, посвященные 76-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков и республиканская акция «Во славу общей Победы!» (у мест воинских захоронений и памятников воинской славы города Калинковичи);

15.00 — торжественный митинг «Ваша Победа – наша свобода!», посвященный 76-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков (площадь В.И. Ленина);

15.30 — тематический концерт “День, овеянный славой”, посвященный 76-й годовщине освобождения г. Калинковичи от немецко-фашистских захватчиков (ГУК «Калинковичский районный Дом культуры»).

 
 
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14 января 2020 года Митинги, посвященные 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и республиканская акция «Во славу общей Победы!» (у мест
 
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