Программа районных мероприятий,  посвященных 76-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков

14 января 2020 года
Митинги, посвященные 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и республиканская акция «Во славу общей Победы!»
(у мест воинских захоронений и памятников воинской славы сельских населенных пунктов Калинковичского района).
14.00 — митинги, посвященные 76-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков и республиканская акция «Во славу общей Победы!» (у мест воинских захоронений и памятников воинской славы города Калинковичи);
15.00 — торжественный митинг «Ваша Победа – наша свобода!», посвященный 76-й годовщине освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков (площадь В.И. Ленина);
15.30 — тематический концерт “День, овеянный славой”, посвященный 76-й годовщине освобождения г. Калинковичи от немецко-фашистских захватчиков (ГУК «Калинковичский районный Дом культуры»).