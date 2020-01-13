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СМИ заметили депутата – «Мисс Беларусь» Василевич в ресторане «Лебяжий», который строили незаконно
Источник материала: KYKY>
С момента своего запуска ресторан «Лебяжий», построенный с многочисленными нарушениями на месте одноименного заказника, переживает новую волну пристального внимания со стороны СМИ. Вчера, 13 января, журналисты «Свободы»
При этом одним из первых гостей в «Лебяжьем», еще до его официального запуска,
Пара слов о людях на фотографиях выше. Сергей Тетерин часто появляется рядом с Александром Лукашенко: например, на сборе урожая в президентской хозяйстве. Как и многие люди из ближайшего круга Лукашенко, Тетерин ведет собственный крупный бизнес. Он – основатель и директор холдинга «БелГлобалСтарт» и других компаний, совладелец ТНТ-International.
22-летняя Мария Василевич входит в состав Палаты представителей как депутат. Рядом с Лукашенко ее тоже видели и видят часто: она участвовала в рабочих поездках главы страны, сидела рядом с ним на хоккее, на «Славянском базаре», танцевала на балу. О связи Василевич и Лукашенко писали даже иностранные журналисты: после выборов в беларуский парламент The Times
Напомним: незаконное возведение точки общепита «Лебяжий» очевидно
А совсем недавно ресторан попал в очередную неприятную с точки зрения репутации историю. Пиарщица «Лебяжьего» Виктория Мороз решила раззадорить хейтеров и выложила провокационную сториз в Instagram с фото клюва утки, подписав снимок «Покажи свой злостный комментарий в СМИ и получи фирменное блюдо в подарок». Пост вызвал шквал возмущения в социальных сетях и прессе. Позже Виктория Мороз закрыла свою страницу в Instagram. А «Лебяжий»
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С момента своего запуска ресторан «Лебяжий», построенный с многочисленными нарушениями на месте одноименного заказника, переживает новую волну пристального...
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