ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

14.01.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Девушки в шикарных платьях, парни в элегантных костюмах, полонез в исполнении дебютантов. В гимназии прошел первый рождественский бал, который позволил всем участникам на время переместиться в прошлое и прочувствовать волшебную атмосферу балов эпохи романтизма.

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Рождественский бал собрал десятки самых талантливых ребят не только из гимназии, но и СШ №4 и яслей-сада №15. Все они являются победителями предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

В начале праздника всех гостей поприветствовали председатель райсовета депутатов Виктор Замостик, директор гимназии Наталья Мохорева, директор СШ №4 Людмила Заренок и наместник Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря игумен Авксентий.

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Затем ведущие праздника объявили первый танец, и все погрузилось в волшебный мир грации, утонченности и красоты. Чарующие звуки музыки приглашали участников на торжественный полонез, королевский вальс, зажигательную гусарскую польку и изящный падеграс. На протяжении всего бала ребята знакомились с правилами этикета, демонстрировали умение двигаться в танце и общаться с партнером. В перерывах между танцами для всех присутствующих звучали песни в исполнении талантливых вокалистов и музыкальных коллективов гимназистов.

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Торжественным моментом мероприятия стала церемония награждения призеров предметных олимпиад. Школьникам и их учителям вручили дипломы и благодарности, а также сладкие призы. Много теплых слов и пожеланий прозвучало и в адрес отца Авксентия, который  в этот день оказался именинником.

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

 

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

По улыбкам и светящимся взглядам этих энергичных и амбициозных молодых людей было видно, что рождественский бал стал для них одним из самых ярких рождественских праздников.

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Алла ВЕКО.

Фото Николая БОРИСЕНКО.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушки в шикарных платьях, парни в элегантных костюмах, полонез в исполнении дебютантов. В гимназии прошел первый рождественский бал, который позволил
 
Новости дня
Новости разные
 
Кота чуть не съели блохи, но его нашла минчанка-спасительница. Посмотрите, как он изменился!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика