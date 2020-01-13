Первый Рождественский бал прошел в Калинковичах

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Девушки в шикарных платьях, парни в элегантных костюмах, полонез в исполнении дебютантов. В гимназии прошел первый рождественский бал, который позволил всем участникам на время переместиться в прошлое и прочувствовать волшебную атмосферу балов эпохи романтизма.













Рождественский бал собрал десятки самых талантливых ребят не только из гимназии, но и СШ №4 и яслей-сада №15. Все они являются победителями предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.













В начале праздника всех гостей поприветствовали председатель райсовета депутатов Виктор Замостик, директор гимназии Наталья Мохорева, директор СШ №4 Людмила Заренок и наместник Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря игумен Авксентий.













Затем ведущие праздника объявили первый танец, и все погрузилось в волшебный мир грации, утонченности и красоты. Чарующие звуки музыки приглашали участников на торжественный полонез, королевский вальс, зажигательную гусарскую польку и изящный падеграс. На протяжении всего бала ребята знакомились с правилами этикета, демонстрировали умение двигаться в танце и общаться с партнером. В перерывах между танцами для всех присутствующих звучали песни в исполнении талантливых вокалистов и музыкальных коллективов гимназистов.













Торжественным моментом мероприятия стала церемония награждения призеров предметных олимпиад. Школьникам и их учителям вручили дипломы и благодарности, а также сладкие призы. Много теплых слов и пожеланий прозвучало и в адрес отца Авксентия, который в этот день оказался именинником.













По улыбкам и светящимся взглядам этих энергичных и амбициозных молодых людей было видно, что рождественский бал стал для них одним из самых ярких рождественских праздников.













































































































































Алла ВЕКО.

Фото Николая БОРИСЕНКО.