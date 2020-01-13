Из Федерального бюджета России ежегодно воруют около 3 миллиардов рублей

Источник материала: Ежедневник





Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов российских рублей, из них по уголовным делам - около 2-3 млрд рублей в год.

Как сообщил «РИА Новости» глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в целом за 2019 год аудиторы выявили финансовых нарушений на 804 млрд рублей. Треть из этой суммы составили нарушения бухгалтерского учета. Такие нарушения исправляются по ходу проверок, уточнил Кудрин. Еще одна треть - это нарушения процедур закупок.

Кудрин отметил, что Счетная палата планирует постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.

«Мы поставим для себя такой KPI - больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», - заявил глава ведомства.