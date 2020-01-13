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В Барановичах из кинотеатра эвакуировали посетителей
14.01.2020 09:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Правоохранители выехали по указанному адресу. Из здания эвакуировали 20 человек.
Осмотрев помещения кинотеатра, прилегающую территорию и изучив камеры видеонаблюдения, специалисты не обнаружили ни пакета, ни взрывоопасных предметов. Учреждение культуры возобновило свою работу, сообщает
Правоохранители устанавливают личность телефонного хулигана.
За заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК) грозит наказание от штрафа до лишения свободы.
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Вчера около 14.10 в дежурную часть позвонил неизвестный, который сообщил, что возле касс кинотеатра "Октябрь" находится подозрительный черный пакет, в котором что-то...
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