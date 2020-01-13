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В Барановичах из кинотеатра эвакуировали посетителей

14.01.2020 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах из кинотеатра эвакуировали посетителей
Фото из открытых источников

Правоохранители выехали по указанному адресу. Из здания эвакуировали 20 человек. 

Осмотрев помещения кинотеатра, прилегающую территорию и изучив камеры видеонаблюдения, специалисты не обнаружили ни пакета, ни взрывоопасных предметов. Учреждение культуры возобновило свою работу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Наталью Сахарчук.

Правоохранители устанавливают личность телефонного хулигана.

За заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК) грозит наказание от штрафа до лишения свободы. 

В Барановичах из кинотеатра эвакуировали посетителей
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Теги: Минск
 
 
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