В Барановичах из кинотеатра эвакуировали посетителей

Правоохранители выехали по указанному адресу. Из здания эвакуировали 20 человек.

Осмотрев помещения кинотеатра, прилегающую территорию и изучив камеры видеонаблюдения, специалисты не обнаружили ни пакета, ни взрывоопасных предметов. Учреждение культуры возобновило свою работу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Наталью Сахарчук.

Правоохранители устанавливают личность телефонного хулигана.