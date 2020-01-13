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Сбой устранён. ЕРИП заработал в штатном режиме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единое Расчётное и Информационное Пространство снова в доступе. Утром 14 января система дала кратковременный сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пользователям не удавалось провести оплату товаров и услуг. Первые жалобы начали поступать в половине девятого. Технические специалисты оперативно решили проблему и, как сообщили представители компании, в течение 15 минут все неполадки были устранены. Сейчас ЕРИП работает в штатном режиме.
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Новости Беларуси. Единое Расчётное и Информационное Пространство снова в доступе. Утром 14 января система дала кратковременный сбой, сообщили в программе...
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