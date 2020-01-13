Источник материала: Новости Волковыска

Два дня назад поиски пропавшей неделю назад 59-летней Ирины Михневич прекращены - женщина погибла.

Пенсионерка вечером пятого января ушла из дома по месту жительства по улице Мопровская в Волковыске в неизвестном направлении и пропала.

Ее тело было обнаружено недалеко от водохранилища дамба.

Выражаем соболезнования семье умершей.