Два дня назад
Пенсионерка вечером пятого января ушла из дома по месту жительства по улице Мопровская в Волковыске в неизвестном направлении и пропала.
Ее тело было обнаружено недалеко от водохранилища дамба.
Выражаем соболезнования семье умершей.
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Пропавшая неделю назад волковычанка найдена мертвой
14.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Два дня назад
Пенсионерка вечером пятого января ушла из дома по месту жительства по улице Мопровская в Волковыске в неизвестном направлении и пропала.
Ее тело было обнаружено недалеко от водохранилища дамба.
Выражаем соболезнования семье умершей.
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Два дня назад поиски пропавшей неделю назад 59-летней Ирины Михневич прекращены - женщина погибла. Пенсионерка вечером пятого...
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