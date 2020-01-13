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Экс-муж Орбакайте женился на 18-летней чеченской модели

14.01.2020 11:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

51-летний Руслан Байсаров — один из богатейших бизнесменов России и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, которая родила от него сына Дени, накануне Нового года вновь женился, пишет tarhit.

Его избранницей стала 18-летняя модель из чеченского села Шали по имени Аламат.

Как сообщает издание, свадьба состоялась 30 декабря, других подробностей об избраннице предпринимателя и церемонии бракосочетания пока нет.

Официально это третья супруга Байсарова, но он также состоял в отношениях с другими женщинами, от которых у него рождались дети.

Байсаров пока — отец шестерых детей: дочерей Камиллы и Дали и четырех сыновей — внука Аллы Пугачевой Дени, а также Элмана, Амина и Амира.

После расставаний с женами и возлюбленными предприниматель настаивал, чтобы дети оставались жить с ним, и четверо (Дени, Элман, Камилла и Дали) росли в доме отца.

 
 
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