«Платье бисером вышивала два месяца». Как меняют образ людей бальные наряды и костюмы

Источник материала: Tut.by

В десятый раз в стенах Национального академического театра опера и балета прошел праздничный бал. Традиционно его проводят в канун старого Нового года — праздника, доставшегося белорусам в наследие после перехода с юлианского на григорианский календарь более ста лет назад. TUT.BY поговорил с людьми, которые с октября готовились к торжеству: разучивали вальсы, контрдансы и польки, а главное — шили, искали, покупали и брали в аренду фраки, смокинги и шикарные платья. Как меняет образ человека бальный наряд и почему парные танцы — это круто, читайте в этом материале.

Наталья, маркетолог, и Егор, индивидуальный предприниматель





Егор признается: на бал впервые его «затащила» Наталья, они сотрудничают по работе и давно знакомы. Сегодня Егор уже в третий раз будет кружить ее в танце. Кроме них, к танцам пристрастились другие коллеги. Наталья и Егор говорят, что для их «великолепной четверки» подготовка к балу — уже добрая традиция.

— Я здесь навсегда, — шутит Егор. — Самое сложное, что это недискотечные танцы, где рисунок танца, скажем, не четко вырисован. Танцевать бальные танцы нужно уметь, но на третий год уже значительно легче и веселее. Репетируем с октября и ощущаем большую ответственность, хочется, чтобы танец выглядит красиво и достойно.

Наталью в первую очередь на Новогоднем балу привлекает атмосфера сказки. Каждый год она покупает новое платье: старается выбирать такую модель, чтобы можно было надеть его куда-то еще, например, на корпоратив. Вот и сегодня на ней платье пурпурного цвета из атласа, которое она планирует еще несколько раз «выгулять».

— Хотя бы раз в году хочется почувствовать себя принцессой. Думаю, все взрослые в душе сохраняют своего внутреннего ребенка, который верит в новогоднее чудо, и бал помогает его раскрыть, — делится гостья.

— Дресс-код для мужчин проще — смокинг или костюм. Я всегда беру в аренду. Ближе к балу костюмов можно и не найти, хоть Минск и столица, но они имеют свойства заканчиваться, — добавляет Егор и советует тем, кто собирается на бал, позаботиться об аренде костюма пораньше.

Людмила Семеновна, хореограф, и Владимир Николаевич, военный





Если для Людмилы Семеновны танцы — любимая профессия (она учит хореографии маленьких детей), то Владимир Николаевич вальсирует впервые в жизни в этот вечер.

— Мы участвуем тремя поколениями: на балу мы, наша невестка, ее родители и внучка. Конечно, если бы не внучка, то муж бы не согласился, он больше по авиации, самолетам, а не по танцам, — рассказывает Людмила Семеновна. — Но я его дебют подстрахую.

— Как говорят: «Сапожник без сапог», — улыбается Владимир Николаевич, но с вальсом и полькой справиться обещает.

Пара признается: почти весь день они готовилась к балу. Макияж Людмиле Семеновне сделала внучка, и она результатом довольна.

— Я, правда, покомандовала немного, попросила сделать миндалевидную форму и чтобы поярче было. Платье выбирала сама, оно из шелка, арендное. Красный цвет мне приглянулся, потому что это цвет праздника, которого так хочется! А муж в своей военной форме — он служил на Северном флоте в морской авиации в Мурманске.

Александра, гимназистка, и Евгений, лейтенант





Даже среди сотен гостей в Театре оперы и балета потерять из виду гимназистку Александру невозможно — длинное платье из фатина со шлейфом, которому может позавидовать любая диснеевская принцесса, моментально выделяет девушку на фоне других гостей. Ее партнер по танцам, 21-летний лейтенант Евгений, заботливо помогает своей даме справиться с порой непослушным шлейфом.

— На шлейфе есть специальное кольцо, чтобы было можно нести, — объясняет он.

— Платье брала в аренду, — рассказывает девушка, — Довольно дорогое, но очень красивое. Аксессуары мои собственные, например, диадема — подарок за участие в конкурсе красоты в нашей гимназии.

— У военных для подобных мероприятий есть особо парадный мундир: белая рубашка, перчатки, пришивается аксельбант, — рассказывает о своей форме Евгений.

Молодые люди познакомились в прошлом году, как раз таки на балу. Во второй раз они пришли компанией из восьми человек. Репетировали все вместе: ходили на репетиции в театр и тренировались самостоятельно.

Мария и Дмитрий, ассистенты балетмейстера на балу





Молодые люди познакомились несколько лет назад на занятиях по хастлу и с тех пор часто танцуют вместе, для них сегодня это третий бал. Помимо основной работы, Мария и Дмитрий помогают балетмейстеру учить гостей танцам. Поэтому к дресс-коду относятся не только со всей серьезностью, но и с удовольствием.

— Дресс-код мероприятия — White Tie. Это довольно строгий дресс-код. Для мужчин — черный фрак, жилетка и галстук-бабочка, — рассказывает Дмитрий. — Для девушек все немного сложнее: платье в пол, перчатки, волосы уложены в прическу, обязательный макияж.

Специально для мероприятия Мария купила наряд и переделывала его около двух месяцев.

— Расшивала его бисером по вечерам после работы, — делится девушка, — фасон тоже почти полностью переделала: добавила к юбке больше «клинышков», чтобы оно стало пышнее. Перчатки — обязательный аксессуар White Tie — тоже делала сама.

Ирина и Василий, преподаватели в университете





Ирина и Василий больше 40 лет вместе. На бал сегодня они пришли впервые. Билеты на мероприятие им подарили дети, которые, в свою очередь, завсегдатаи новогоднего торжества.

— Самое сложное в подготовке для меня — это не танцы и их разучивание, а то, что не хватает воздуха в помещении. Ведь нас здесь сотни человек… Но во всем остальном — все чудесно. Мы с мужем с удовольствием ходили на репетиции после работы, забывая обо всех проблемах на свете, — рассказывает Ирина. — Подготовка нарядов большого труда не составила. Платье темно-синего цвета подбирала такое, чтобы было легко танцевать.

— А я выбирал костюм и галстук-бабочку под цвет наряда супруги, — добавляет Василий. — Танцами никогда не занимались раньше, но теперь для нас это привычное дело. Мы репетировали не только здесь, но и дома перед работой.

— Между собой мы договорились, что после бала танцы не бросим. Эта такая гимнастика, такой релакс, движение, от которого только радость! — делится Ирина.

Светлана, врач, Павел, продюсер





Светлана говорит, что сюда ее привело любопытство, она читала о балах в книгах и видела в кино, и когда получила в подарок билет от сына, то очень обрадовалась.

Партнером по танцам на балу Светланы стал друг сына Павел. Он уже несколько лет хотел попасть на бал, потому что много чего про него слышал. А когда он узнал, что друг идет с девушкой и мамой, то с радостью составил им компанию.

— Со Светланой танцевать очень комфортно, — рассказывает он, — У нас отлично получается контрданс, очень веселый танец. Мне кажется, что после подготовки, которую организаторы предоставляют, я могу подойти в баре к любой девушке и пригласить на танец.

Павел взял фрак напрокат, а Светлана сшила длинное темно-бардовое платье в пол из глиттерной ткани.

— Надеюсь, что я не упаду, потому что обычно я не нашу платья, — говорит она.

— Фрак мне к лицу настолько, что, когда я вышел из примерочной, присутствующие в прокате сказали: «Судя по вашему виду, во фраке вы каждый день ходите», — смеется Павел.

Екатерина, логопед, и Александр, менеджер





Екатерина на балу в третий раз, сегодня ее пригласил Александр.

— Хожу сюда из-за атмосферы и потанцевать, но здесь ведь очень хорошая концертная программа: для всех, кто любит классическую музыку, — настоящий праздник. Еще есть фотозоны, представления, конкурсы и так далее. Скучать не придется, — говорит девушка. — Мое платье нежно-голубого цвета, с фатином и бисером. Не знаю, пригодится ли потом, но, может, передам «по наследству» младшей сестре, если она увлечется бальными танцами.

— А я в шестой раз на балу. В далеком 2013 году меня сюда завели родители, — вспоминает Александр. — Мне понравилось, и с тех пор стараюсь не пропускать и соблюдать традицию. Для меня это прежде всего возможность погрузиться в атмосферу прошлого века, проникнуться духом старины. Мой костюм тоже этому соответствует: на мне сегодня костюм офицера русской императорской армии начала 20-го века. Занимаюсь военно-исторической реконструкцией, это мое хобби, а вообще по специальности я менеджер-экономист.