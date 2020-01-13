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Теннисные матчи в Австралии прерывают из-за дыма. Australian Open под угрозой

14.01.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация с пожарами в Австралии уже прямо сейчас негативно сказывается на проходящих там турнирах, в том числе квалификации к Australian Open, стартовавшей сегодня. Ранее мы писали, что из-за дыма были отменены тренировки спортсменов, но сейчас речь зашла уже о прерывании матчей, передает sports.ru.

82-я ракетка мира Далила Якупович не смогла доиграть матч квалификации Australian Open из-за приступа кашля, спровоцированного плохим воздухом.

Якупович вела в матче первого круга квалификации Australian Open у Стефани Фогель 6:4, 5:6, когда приступ кашля сбил ее с ног, и она была вынуждена отказаться от продолжения борьбы.

Позже она сказала: «Было ужасно. Со мной никогда ничего подобного не было, и я очень испугалась. Думала, я сознание потеряю. Поэтому я опустилась на колени — идти уже не могла. У меня никогда не было астмы.

Я считаю, это несправедливо и нездорово для игроков. Я была удивлена, потому что думала, что сегодня нас играть не поставят. Но нам не оставили выбора. Если бы мы отказались идти на корт, нас бы оштрафовали. Возможно, лучше было подождать до завтра, когда условия должны улучшиться. Время еще есть».

Полуфиналистка Australian Open-2014 Эжени Бушар, также стартовавшая в квалификации, вызывала на корт врача и жаловалась на боли в груди. Она обыграла Ю Сяоди 4:6, 7:6, 6:1

Еще один матч — уже выставочный — в Мельбурне не был доигран из-за дыма между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд.

Встреча была прервана при счете 7:6 (7:4), 5:5 в пользу немки, До этого теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.

Шарапова призналась, что ближе к концу второго сета у нее начался кашель. «У меня возникла мысль, что я заболела. Однако потом я услышала, как Лаура говорила судье о той же проблеме», — сообщила Шарапова. В итоге судья и спортсменки приняли общее решение прервать товарищескую встречу.

Напомним, ранее президент Совета игроков ATP Новак Джокович уже прокомментировал возможный перенос Australian Open: «Нужно рассматривать такой сценарий. Конечно, это самый, самый последний вариант. Но если речь пойдет о том, что условия повлияют на здоровье игроков, его нужно будет рассмотреть».

 
 
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