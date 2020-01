Теннисные матчи в Австралии прерывают из-за дыма. Australian Open под угрозой

Источник материала: Tut.by

Ситуация с пожарами в Австралии уже прямо сейчас негативно сказывается на проходящих там турнирах, в том числе квалификации к Australian Open, стартовавшей сегодня. Ранее мы писали , что из-за дыма были отменены тренировки спортсменов, но сейчас речь зашла уже о прерывании матчей, передает sports.ru.

82-я ракетка мира Далила Якупович не смогла доиграть матч квалификации Australian Open из-за приступа кашля, спровоцированного плохим воздухом.

Якупович вела в матче первого круга квалификации Australian Open у Стефани Фогель 6:4, 5:6, когда приступ кашля сбил ее с ног, и она была вынуждена отказаться от продолжения борьбы.

Позже она сказала: «Было ужасно. Со мной никогда ничего подобного не было, и я очень испугалась. Думала, я сознание потеряю. Поэтому я опустилась на колени — идти уже не могла. У меня никогда не было астмы.

Awful scenes in Melbourne.