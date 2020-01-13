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Соболенко одержала волевую победу в матче с Се Шувэй на старте турнира в Аделаиде

14.01.2020 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй в первом раунде турнира в Аделаиде (призовой фонд 782,9 тыс. долларов) — 5:7, 6:1, 7:5. За более чем два часа на корте Арина исполнила 45 виннеров при еще большем количестве невынужденных ошибок.


Фото: shenzhenopentennis.com

Арина Соболенко (12 WTA) уверенно вошла в матч: взяла гейм на подаче «под ноль». А вот в третьем гейме на двойном брейк-пойнте у Се Шувэй (36 WTA) белоруска допустила двойную ошибку — 1:2. Приемом на вылет в следующем гейме она заработала первый брейк-пойнт, но не воспользовалась положением — 1:3.

При счете 4:5 Се Шувэй подавала на победу в первом сете, однако ничего путного из этого не вышло, и Арина реализовала тройной брейк-пойнт. Далее Соболенко на брейк-пойнте у соперницы пробила в сетку в розыгрыше и снова оказалась в роли догоняющей — 5:6. На тройном сетболе у Се Шувэй Соболенко приняла в сетку.

В начале второй партии Арина выиграла девять очков подряд, что позволило ей лидировать с брейком (2:0) и иметь небольшое преимущество в третьем гейме — 15:0. В четвертом гейме Се Шувэй нейтрализовала четыре брейк-пойнта и не позволила Соболенко повести в счете крупно — 3:1 вместо 4:0. В шестом гейме на двойном скрытом сетболе Арина забила в розыгрыше. На тройном сетболе Арина исполнила эйс — 6:1.

В восьмом гейме третьей решающей партии Се Шувэй удался брейк, после чего она подавала на победу в матче. Арина отыгралась с 0:30 двумя приемами на вылет, а затем провернула этот трюк в третий раз и заработала брейк-пойнт, после чего забила в розыгрыше — 5:5. Вскоре Соболенко на двойном скрытом матчболе пробила на вылет, а на матчболе заставила соперницу принять в сетку.

Итог поединка, который длился два часа и пять минут, — 5:7, 6:1, 7:5 в пользу Арины Соболенко. Для нее это вторая победа в одиночном разряде в 2020 году и первая — в матчах против Се Шувэй, которой ранее она по разу уступила на грунте и траве.

Статистика матча Соболенко — Се Шувэй

Попадание первой подачи: 52,4% — 68,5%
Выигрыш первой подачи: 72,2% — 55,7%
Выигрыш второй подачи: 53,1% — 60,7%
Эйсы: 5 — 0
Двойные ошибки: 4 — 2
Виннеры: 45 — 19
Невынужденные ошибки: 58 — 42
Реализация брейк-пойнтов: 45,5% (5 из 11) — 75% (3 из 4)
Все выигранные очки: 103 — 89

Во втором круге турнира в Аделаиде Арина Соболенко сыграет с американкой Бернардой Перой (70 WTA), которая накануне была сильнее чешки Барборы Стрыцовой (33 WTA) — 7:6 (8:6), 6:3.

 
 
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За более чем два часа на корте Арина исполнила 45 виннеров при еще большем количестве невынужденных ошибок.
 
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