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Совмин утвердил план отказа от полимерной упаковки

14.01.2020 11:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Совмин утвердил план отказа от полимерной упаковки

Постановлением Совета министров от 13 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку.

Планом предусмотрены: организация раздельного сбора отходов, относящихся ко вторичным материальным ресурсам, при проведении массовых мероприятий; создание объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, в том числе по переработке отходов полимерной упаковки, внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки; увеличение производственных мощностей по выпуску стеклянной тары и по сортировке смешанного стеклобоя.

Запланированы также мероприятия, направленные на увеличение объемов производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки.

В области проведения научных исследований предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

МАРТ совместно с заинтересованными госорганами и организациями определит перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

Республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным правительству, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить в установленные сроки выполнение плана мероприятий.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Постановлением Совета министров от 13 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее...
 
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