По следам нашумевшего инцидента с детской дедовщиной в Гродненской области: что изменилось?

Источник материала: Новости Волковыска

В Гродно многие помнят этот резонансный процесс. 8 томов уголовного дела. 13 мальчишек, признанных потерпевшими. Угрозы, побои и издевательства, длившиеся больше года. На скамье обвиняемых оказались три вчерашних подростка, установивших в общежитии Гродненского государственного училища олимпийского резерва свои правила, базировавшиеся на унижении и жестокости. Примерно в то же время стало известно о гибели 16‑летнего учащегося Лидского филиала этого учебного заведения: организм парня не выдержал насильственных «воспитательных мер». Каким образом такие нравы проникли в подростковую среду, почему вопиющие случаи остались не замеченными взрослыми и как не допустить подобного впредь? Ответы на эти вопросы в ходе журналистского расследования искала наш корреспондент.







Валерия Скурашевская проводит беседу с юными жильцами общежития Рувимом Кушнеревичем и Мареком Русакевичем.



Сила без ума



Спираль скандала начала разворачиваться в прошлом году с рутинной прокурорской проверки в Гродненском государственном училище олимпийского резерва. Наверное, тогда можно было оставить без внимания тот факт, что 14‑летний парень, только‑только поступивший на отделение легкой атлетики, спустя 2 недели учебы забрал документы и вернулся домой в Волковыск. Тем не менее представители надзорного органа задались вопросом, почему подросток, который долгое время занимался спортом и собирался достичь высоких результатов, вдруг ни с того ни с сего все бросает и возвращается домой со словами «Больше туда не поеду»?



Правда оказалась шокирующей. Практически с первых дней учебы мальчик стал жертвой целого набора издевательств со стороны старших ребят. Ему пришлось вытерпеть и унизительные «лапти» — это когда бьют обувью по ягодицам, и смертельно опасное «пробивание фанеры» — когда кулаком ударяют в грудь до перехватывания дыхания, пишет sb.by.



— При проведении первоначальной проверки потерпевший даже не называл фамилии избивавшего его парня, поскольку просто не был с ним знаком, — вспоминает старший помощник прокурора Гродненской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Светлана Нанкевич, которая выступала гособвинителем по этому делу. — Кратковременные встречи на тренировках — вот и все, что связывало на тот момент обвиняемого и потерпевшего. Тут даже речи о каких‑то неприязненных отношениях нет. Демонстрация силы, желание показать свое превосходство — может быть. Особо циничным на фоне этого выглядит тот факт, что через полчаса после жестоких побоев — а кровоподтеки от ударов в грудь у потерпевшего остались и спустя неделю — истязатель вернулся и отобрал у избитого и униженного мальчика продукты, которые тому оставили родители. На мой взгляд, это было продолжение бесчинства, подтверждение того, что сейчас он хозяин и волен делать все, что вздумается. Кстати, позже, во время следствия, обвиняемый утверждал, что потерпевший сам его угощал. Тогда, реагируя на единичный факт, мы и представить не могли, каких масштабов достигло это безобразие, насколько широк круг детей, чьи права грубо нарушались и ущемлялись. И еще. Все обвиняемые ранее ни в чем предосудительном замечены не были. Не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности, не состояли на профучетах, характеризовались удовлетворительно. Более того, завоеванные ими победы, медали и дипломы свидетельствуют о том, что они умели добиваться успеха, так как занимались любимым делом, и у них это очень хорошо получалось.



Показания остальных 12 потерпевших по делу в отношении троих «староучащихся» во многом схожи. «Лапти», «фанера». С той лишь разницей, что во время экзекуций иногда в ход шел нож либо боксерская перчатка. Во время суда в августе вина истязателей была доказана и им было назначено справедливое наказание.



С момента громкого процесса прошло менее полугода, и мы вернулись в Гродненское училище олимпийского резерва, чтобы разобраться в произошедшем и узнать, как сейчас там обстоят дела.



Елена Дробыш.



После вскрытия неприглядных фактов во всех корпусах училища появились «ящики доверия» для записок с просьбой о помощи, в начале учебного года проводится обязательное анкетирование ребят. Пока никаких тревожных симптомов не наблюдается, хотя педагог‑психолог Елена Дробыш признается, что встречала в анкетах упоминания об унижении и даже насилии, перенесенных нынешними учащимися училища на прежних местах учебы. Однако она призналась, что пока не сообщала в администрацию этих учреждений об откровениях своих подопечных.

Под постоянным наблюдением



Заместитель директора по воспитательной работе Валерия Скурашевская уже более 20 лет работает в этом учреждении. Правда, когда стало известно о случаях издевательств в общежитии училища, она трудилась на другой должности. Произошедшее стало для нее неожиданностью:



— Мы работали с детьми, которые оказались на скамье подсудимых, внешне это абсолютно спокойные, уравновешенные ребята. Безотказные. Если попросишь о чем‑то, всегда помогут. Добивались хороших результатов в спорте. Я бы никогда не подумала, что эти дети могут таким образом вести себя с младшими ребятами. Мы привыкли, что борьба — это жесткий вид спорта, но легкая атлетика… Как они умудрялись делать все незаметно? Если бы мы знали хоть что‑нибудь, мы бы, конечно, не допустили… Выводы сделаны. Сейчас у нас в общежитии в коридорах установлены видеокамеры, помощники воспитателя остаются здесь на ночь — раньше такого не было. Но главное — мы пересмотрели режим училища. Когда‑то у нас дети с 20.00 до 21.30 занимались самоподготовкой, делали уроки под присмотром взрослых. Потом прошло сокращение воспитательского состава, и предполагалось, что дети в это время делают уроки самостоятельно у себя в комнатах. Но разве каждый ребенок будет заниматься сам? Многие восприняли новшество как появление свободного времени и занимались чем хотели. Сейчас мы возобновили практику самоподготовки: после ужина ведем детей в учебный корпус, где они занимаются под присмотром воспитателей.



Воспитатель общежития Елена Чиж так характеризует сегодняшнее положение дел в училище:



— Мы настолько окружили наших детей вниманием, нагрузили активностью, какими‑то мероприятиями, что они уже от нас устают. Они всегда под присмотром и заняты с утра до вечера, включая выходные.



Молчание — предвестник безнаказанности



Что касается случая в Лиде, где после «пробивания фанеры» погиб учащийся местного филиала училища олимпийского резерва, то здесь винов­ным был признан 18‑летний выпускник этого учреждения. По показаниям свидетелей, удары наносились старшим товарищем в наказание за употребление младшим насвая. Причем потерпевший против экзекуции не возражал, добровольно встав у стены и приготовившись принимать побои.







Игорь Вардис у недостроенного здания спортзала для тяжелоатлетов.



В разговоре с корреспондентом нынешний директор филиала Игорь Вардис поначалу осторожничает.



— Игорь Николаевич, судя по материалам дела, потерпевший сам согласился на «пробивание фанеры» и даже в ожидании ударов встал к стене. Неужели это привычная практика для подопечных училища?



— Не знаю, не могу ответить на этот вопрос, потому что я на тот момент не занимал руководящую должность, был не в этой теме…



— И не сделали ретроспективный анализ, заступив на должность?



— Почему не сделали? Сделали. На мой взгляд, это было такое стечение обстоятельств. Может, баловство. Я не сталкивался с таким раньше. По крайней мере, в том отделении, где я работал. Мы изучаем ситуацию. Проводим беседы с родителями и детьми. Думаю, что на данный момент у нас такого не происходит.



А вот педагог‑психолог филиала училища Наталья Сливкина считает, что покорность потерпевшего еще ни о чем не говорит:



— Осенью, когда дошла информация, что в Гродно обнаружили случаи «дедовщины», у нас тут по полной программе прошла диагностика. Мы проводили анкетирование. Жалоб на некомфортное состояние хоть одного ребенка выявлено не было. В этом году проводили неделю психологии с разными акциями и работой с детьми, функционировала «почта доверия», шла диаг­ностика — ничего выявлено не было. Если бы хотя бы одно слово, одна жалоба… Мы же не экстрасенсы. И тут такое произошло… Не на нашей территории, после тренировки. Я уверена, что это несчастный случай был, так получилось. Как драка: бывает и неудачной...



Поговорить с корреспондентом согласились старшекурсники отделения тяжелой атлетики Лидского филиала училища олимпийского резерва Кирилл Рутковский и Артур Крупович. На вопрос, подвергались ли они жестким приемам воспитания и не пробовали ли так воспитывать других, оба дружно ответили:



— Нет!







Кирилл Рутковский и Артур Крупович.



Немного позже признались: если раньше нарушители дисциплины все‑таки могли нарваться на подзатыльник, то сейчас лучше сесть и объяснить все словами — от греха подальше. Иногда до смешного доходит. Попробуешь подступиться к «молодому» с наставлениями, а тот сразу же к взрослым жаловаться бежит. Обижают, мол, присмотритесь.



Уже позже, во время откровенной беседы, Игорь Вардис решился предположить, что трагедии можно было бы избежать. Он уверен: в арендованном зале, доступ в который имеет любой желающий, а не только дети из училища, проконтролировать ситуацию непросто. К сожалению, своего помещения для тренировок у ребят из отделения тяжелой атлетики Лидского филиала училища олимпийского резерва нет. Точнее, на территории учебного заведения есть коробка здания, построенная еще в 2012 году. Ее предполагалось оборудовать под зал для тренировок тяжелоатлетов. Но с прекращением финансирования на реализацию этого плана рассчитывать перестали. Вот если бы завершить строительство, безопасность детей можно было бы вывести на новый уровень, уверен директор Лидского филиала училища.



Скрытая угроза



Подводя итог журналистскому расследованию, хотелось бы отметить, что все виновные в случаях, о которых упоминалось в статье, несмотря на юный возраст, понесут суровое наказание. Лидский «воспитатель», например, проведет 9 лет в колонии усиленного режима. Вместе с тем очевидно, что даже массовые случаи издевательств в детском коллективе проходят настолько скрытно и незаметно для взрослых, что каждому руководителю учреждения, имеющему дело с большим количеством ребят, стоит присмотреться: а нет ли признаков «неуставных отношений» среди его подопечных?



ПРЯМАЯ РЕЧЬ



«Это было беспричинное насилие»



— «Пробивание фанеры», «лапти» за провинности какие‑то: низкие оценки, несоблюдение порядка в комнате, опоздание на тренировки, грубость с воспитателями — все это было хорошо знакомо всем учащимся отделения легкой атлетики. В действительности это была жестокость и унижение младших, бесчинство и демонстрация своего физического превосходства. Это было беспричинное насилие в отношении коллег по спорту. Пренебрежение всеми нормами морали, публичное избиение малознакомых людей, точнее, детей, потому что все они были несовершеннолетними. Думаю, что обвиняемые узнали фамилии большинства из них только в ходе следствия. Ведь наши потерпевшие в сентябре 2017‑го и в сентябре 2018 года только приступили к учебе и совсем недавно проживали в общежитии.



(Из речи гособвинителя на суде, рассматривавшем случаи дедовщины в Гродненском государственном общежитии олимпийского резерва.)