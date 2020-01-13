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Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах

14.01.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Принципы государственной экономической политики останутся неизменными, в центре внимания всегда будут люди. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах

Как пояснил Президент, сегодня планируется рассмотреть некоторые предложения правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств.

Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах

"Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет", - заявил Александр Лукашенко.

Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах

Он подчеркнул, что в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы, благополучие, комфорт и постоянное улучшение условий жизни.

Об исключении недобросовестного посредничества

На совещание, в частности, вынесен проект указа о повышении эффективности работы государственных предприятий. Ожидается, что этому поспособствует исключение из их деятельности недобросовестных форм посредничества. "На этот счет не раз давались поручения принимать меры, которые должны не только повысить конкурентоспособность реального сектора, но и обеспечить эффективное расходование средств", - напомнил глава государства.

 
 
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  Принципы государственной экономической политики останутся неизменными, в центре внимания всегда будут люди. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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