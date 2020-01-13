СМИ: лишить Беларусь российской нефти попросил сам Кремль

Источник материала: KYKY

Издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, пишет , что Беларусь лишилась нефти из России из-за вмешательства Кремля. Он настоятельно порекомендовал «временно» приостановить поставки сырья в нашу страну, поэтому «все без исключения» крупные российские нефтяные компанию приняли жесткую позицию.

«Москва не видит оснований идти на уступки Минску, учитывая, что страны не могут уладить противоречия относительно «дорожных карт» по интеграции экономик двух стран. Впрочем, доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия тоже не хочет и разрешила поставки нефти в Беларусь компаниям Михаила Гуцериева: объемов хватит, чтобы беларуские НПЗ могли обеспечивать внутренний рынок, но недостаточно для экспорта», – указано в статье.

«Коммерсантъ» также отмечает, что ситуация в Беларуси не самая оптимистичная: мол, НПЗ едва загружены, экспорт нефтепродуктов остановился, а альтернатив у страны нет, ведь за нефть другие поставщики, если исключить России, попросят дороже. «Попытки Минска в ответ повысить плату за транзит российской нефти, чем бы они ни завершились, не решат основной проблемы: чтобы компенсировать потери от налогового маневра только в этом году, тариф нужно увеличить сразу на 70%, что крайне маловероятно», – подытожил автор материала.

Напомним, 1 января Россия прекратила поставлять нефть в Беларусь: срок годности старых контрактов истек, а новые все еще не подписаны, потому что стороны не могут договориться о ценах на нефть, тарифе на транзит через нашу страну и компенсации за ущерб после налогового маневра. При том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин вели об этом переговоры 30 и 31 декабря 2019-го.

Но 9 января мы услышали краткое объяснение от Лукашенко, почему переговоры о нефти с российской стороной вышли провальными: «Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли».