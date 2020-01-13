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Найден «самый спокойный человек на Земле». Он стал мемом

14.01.2020 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад пользователь Twitter под ником Beth Deakin опубликовал видео с «самым спокойным человеком на Земле», который вскоре стал мемом. Об этом сообщает Media Leaks.

Действие в ролике происходит в закусочной «Кебабы Кена» в городе Портсмуте. Несколько человек, включая работников самого заведения, выясняют отношения — в какой-то момент завязывается драка. Но основное внимание привлекли не они, а посетитель, сидящий за передним столиком. Несмотря ни на что, он продолжает размеренно есть свой ужин, иногда поглядывая на участников потасовки.

Ролик собрал уже почти 20 миллионов просмотров и больше 40 тысяч лайков. Пользователи соцсети быстро окрестили его «самым спокойным человеком на планете» и стали использовать в мемах в качестве иллюстрации отрешенности от мировых проблем, а также от подавленного состояния у самих людей:

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