ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ

14.01.2020 11:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучших журналистов, пишущих о достижениях наших учёных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лечение рака, полёт на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м

Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ

Лауреатов по итогам минувшего 2019 назвали в Национальной академии наук. Среди них и сотрудники СТВ. Так, Ольга Коршун и Анастасия Ярощик-Корниенко стали  победителями в номинации «Лучшая программа на радио и телевидении». Дипломами отмечен их цикл репортажей в эфире нашего телеканала.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ

В конкурсе, который Академия наук проводит уже в 10-й раз, приняли участие как профессиональные журналисты, так и любители. Всего было представлено 116 работ 25 авторов.

Лучшие материалы о достижениях белорусских учёных. В НАН Беларуси наградили корреспондентов СТВ

Люди в материале: Ольга Коршун, Анастасия Ярощик-Корниенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучших журналистов, пишущих о достижениях наших учёных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Лечение рака, полёт на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Найден «самый спокойный человек на Земле». Он стал мемом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика