Авокадо по 11 рублей за штуку. В Минске заработала доставка продуктов с Комаровки. Сравнили цены

Источник материала: Tut.by

В Минске заработала новая служба доставки, которая будет возить продукты с Комаровского рынка. Продукты уже можно заказать на сайте службы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что и по какой цене минчанам смогут привезти с главного столичного рынка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если вы довольно часто бываете на Комаровском рынке, то сразу заметите, что цены на продукты, заявленные на сайте доставки, гораздо выше, чем при покупке того же офлайн. К примеру, в доставке цукини стоит 7,09 рубля за килограмм, а на рынке очень даже неплохие продают по 3,99. За кило брокколи в доставке просят 14,18 рубля, на рынке можно купить не в самых дешевых точках по 10 рублей. 100 граммов зеленого лука на Комаровке стоит 0,8 рубля, а в доставке — 1,18. Огурцы на рынке по 4,99, а в доставке — 6,50.

В дорогих точках на рынке продают ананасы из Коста-Рика по 8 рублей за кило, а в доставке по 11,80. Хурмы дешевле чем по 7,09 в доставке нет, хотя на рынке за 3,50 можно купить очень хорошего качества. Цены на мандарины в доставке начинаются от 5,32 рубля, на яблоки — от 2,50. Кстати, в доставке авокадо стоит 11,82 рубля… за штуку. По такой цене в магазине можно купить килограмм. На рынке штуку продают по 3 — 4,5 рубля.

Примерно такая же ситуация с ценами на мясо и на рыбу. Многие товары с доставкой дороже чем на рынке больше чем в 1,5 раза.

Ранее директор новой службы доставки Сергей говорил , что их доставка выбрала лучших поставщиков различных товаров в разных категориях, с ними она и будет сотрудничать.

— За качеством, весом и сроком годности доставляемых продуктов будут следить специально обученные люди. Мы ручаемся, что покупателю в пакет не попадет что-то гнилое, — говорил директор. — В каталоге доставки будет в основном то, что не купишь в ближайшем магазине. Конечно, будут и те продукты, что есть в магазине, но не в любом.

Минимальная сумма заказа — 60 рублей. Продукты привезут бесплатно. Работает доставка в те же дни, что и сам рынок. Заказы принимаются со вторника по воскресенье с 9.00 до 18.00, понедельник — выходной. Если заказал товар до 13.00, то привезут его в этот же день. Если после, то, на следующий. Можно заказать экспресс-доставку, но она платная — 12 рублей. Зато товар доставят в течение 2 часов. Если конечно заказ сделать до 13.00.

Оплатить заказ можно наличными или картой курьеру или банковской картой на сайте доставки.