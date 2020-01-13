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У Лукашенко за закрытыми дверями проходит совещание с правительством

14.01.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Лукашенко за закрытыми дверями проходит совещание с правительством. На нем он, в частности, заявил, что принципы государственной экономической политики останутся неизменными, как бы кому-то не хотелось перемен.

Как пояснил Лукашенко, на совещании планируется рассмотреть некоторые предложения правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств.

"Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет", - заявил Лукашенко.

На совещание, в частности, вынесен проект указа о повышении эффективности работы государственных предприятий. Ожидается, что этому поспособствует исключение из их деятельности недобросовестных форм посредничества.

"На этот счет не раз давались поручения принимать меры, которые должны не только повысить конкурентоспособность реального сектора, но и обеспечить эффективное расходование средств", - напомнил Лукашенко.


Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», совещание проходит за закрытыми дверями. 

Обсуждаются поставки сырья; борьба с необоснованными и недобросовестными посредниками; темпы строительства жилья и его стоимость; вопросы переработки отходов товаров и упаковки; пенсионное страхование работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях — правительство предлагает поддержку для них, предоставив право получать досрочную пенсию.

По сообщениям канала, Лукашенко также обозначил, что совещание с правительством, на котором подведут итоги 2019 года, будет позже.
 
 
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У Лукашенко за закрытыми дверями проходит совещание с правительством. На нем он, в частности, заявил, что принципы государственной экономической политики...
 
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