В Витебске появился «гипермаркет распродаж»: курица по 3,79, масло по 2,19, дешевые овощи

Источник материала: Tut.by

В Витебске запустили «гипермаркет распродаж». Новый для страны формат торговли «Евроопт» внедрил в самом крупном магазине сети в городе — на Московском проспекте, 130−1. На покупках здесь можно будет сэкономить до четверти бюджета, заявляют в сети.

Все товары в «гипермаркете распродаж» в среднем на 25% дешевле, чем в других объектах сети. В магазине также есть скидки на более чем 4 тыс. наименований товаров.

Так, тушка цыпленка стоит 3,79 рубля за кг, куриные грудки и бедра — 4,99, окорочка — на 30 копеек дешевле. Горбуша обойдется в 5,99 рубля, хек — 5,49. Сливочное масло можно купить за 2,19 рубля за упаковку, 400-граммовую пачку майонеза «Провансаль» — за 1,19 рубля. Можно сэкономить и на гречке: пачка — 1,39 рубля.

На ходовые овощи (картофель, морковь, капуста и свекла) действует единая цена — 49 копеек за кило. Бананы стоят 2,59 рубля, апельсины — на 10 копеек дешевле.