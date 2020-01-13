Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис удостоен ордена Почета

Государственных наград удостоены 96 представителей различных отраслей за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и укрепление общественного порядка, развитие сельского и дорожного хозяйства, железнодорожного и нефтепроводного транспорта, заслуги в сферах образования, науки, культуры, искусства и спорта.
Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
В числе удостоенных государственных наград ‒ председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Его заслуги отмечены орденом Почета.
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