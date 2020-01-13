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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис удостоен ордена Почета

14.01.2020 11:50 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис удостоен ордена Почета

Государственных наград удостоены 96 представителей различных отраслей за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и укрепление общественного порядка, развитие сельского и дорожного хозяйства, железнодорожного и нефтепроводного транспорта, заслуги в сферах образования, науки, культуры, искусства и спорта.

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В числе удостоенных государственных наград ‒ председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Его заслуги  отмечены орденом Почета.

По информации Брестского областного исполнительного комитета

Фото с сайта http://president.gov.by

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Государственных наград удостоены 96 представителей различных отраслей за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей,...
 
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