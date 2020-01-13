«У нас в регионе никто по 500 долларов не получает»

Источник материала: Аргументы и факты

За счет чего?

Деревни вымирают, рождаемость упала, потому что нас обманули с долларами. Читаешь про урожайность, что корма заготовили, а на самом деле совсем по-другому: коровы в навозе стоят и жуют соломку, потому что была засуха.

У нас в регионе заводов и предприятий закрылось очень много, и никто по 1000 руб. не получает. Молодежь уехала за границу – в Россию, Германию, Польшу, Балтию, но я не об этом. На одном из заводов Белозерска когда-то работали 2000 человек. Его присоединили к другому предприятию, и зарплата упала. Но что интересно: заводским пенсионерам, которые давным-давно вышли на заслуженный отдых, пообещали выдавать деньги к праздникам на продукты. Возникает вопрос: откуда такие возможности? За счет чего? Повышения цены на электроэнергию? За подогрев воды? Я отработал почти 40 лет на одном предприятии, но к праздникам никто ничего не предлагает.

Василий, Белозерск