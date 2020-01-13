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«У нас в регионе никто по 500 долларов не получает»

14.01.2020 12:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«У нас в регионе никто по 500 долларов не получает»
АиФ

За счет чего?

Деревни вымирают, рождаемость упала, потому что нас обманули с долларами. Читаешь про урожайность, что корма заготовили, а на самом деле совсем по-другому: коровы в навозе стоят и жуют соломку, потому что была засуха.

У нас в регионе заводов и предприятий закрылось очень много, и никто по 1000 руб. не получает. Молодежь уехала за границу – в Россию, Германию, Польшу, Балтию, но я не об этом. На одном из заводов Белозерска когда-то работали 2000 человек. Его присоединили к другому предприятию, и зарплата упала. Но что интересно: заводским пенсионерам, которые давным-давно вышли на заслуженный отдых, пообещали выдавать деньги к праздникам на продукты. Возникает вопрос: откуда такие возможности? За счет чего? Повышения цены на электроэнергию? За подогрев воды? Я отработал почти 40 лет на одном предприятии, но к праздникам никто ничего не предлагает.

Василий, Белозерск

 
 
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АиФ За счет чего? Деревни вымирают, рождаемость упала, потому что нас обманули с долларами. Читаешь про урожайность,...
 
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