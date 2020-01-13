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ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети

14.01.2020 12:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Серьезный прорыв теплосети в Киеве привел к аварии и затоплению крупного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вырвавшаяся из трубы вода подмыла дорогу, на которой образовался провал. 

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети

Это стало ловушкой для маршрутного такси. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали людей из маршрутки и троллейбуса, который оказался в клубах пара.

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети

Также была проведена экстренная эвакуация персонала и посетителей торгового центра, первый этаж которого залило кипятком. Не обошлось без пострадавших. 9 человек с ожогами и другими травмами обратились за медицинской помощью.

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Новости Украины. Серьезный прорыв теплосети в Киеве привел к аварии и затоплению крупного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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