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Иран заявил об арестах по делу сбитого самолета
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Власти Ирана арестовали несколько человек в связи с делом о сбитом украинском самолете, сообщает Reuters.
«Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования», — отметил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.
Как сообщалось ранее, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что в момент вылета украинского «Боинга» из аэропорта оператор ПВО принял его за крылатую ракету.
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Власти Ирана арестовали несколько человек в связи с делом о сбитом украинском самолете, сообщает Reuters. «Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на...
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