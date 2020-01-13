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Иран заявил об арестах по делу сбитого самолета

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иран заявил об арестах по делу сбитого самолета

Власти Ирана арестовали несколько человек в связи с делом о сбитом украинском самолете, сообщает Reuters.

«Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования», — отметил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

Как сообщалось ранее, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что в момент вылета украинского «Боинга» из аэропорта оператор ПВО принял его за крылатую ракету.

Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

https://www.belta.by

 
 
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Власти Ирана арестовали несколько человек в связи с делом о сбитом украинском самолете, сообщает Reuters. «Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на...
 
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