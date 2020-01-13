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В Минске мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин

14.01.2020 11:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин. 

Как сообщает МВД Беларуси, 12 января примерно в три часа дня мужчина зашёл в магазин и, продемонстрировав продавцу канцелярские ножницы, потребовал наличность. Работник магазина отдал правонарушителю 60 рублей, после чего тот скрылся. 

В Минске мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин
Фото: МВД Беларуси 

13 января по приметам был задержан 33-летний подозреваемый. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. 

На прошлой неделе в Гомельском районе неизвестный ограбил банк. 

Гражданин завладел деньгами, угрожая похожим на пистолет предметом (подробности здесь). 

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин.  Как сообщает МВД Беларуси, 12 января примерно в три часа дня...
 
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