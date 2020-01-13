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В Минске мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин.
Как
13 января по приметам был задержан 33-летний подозреваемый. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе в Гомельском районе неизвестный ограбил банк.
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Новости Беларуси. В Минске задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин. Как сообщает МВД Беларуси, 12 января примерно в три часа дня...
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