В Минске мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин.

Как сообщает МВД Беларуси, 12 января примерно в три часа дня мужчина зашёл в магазин и, продемонстрировав продавцу канцелярские ножницы, потребовал наличность. Работник магазина отдал правонарушителю 60 рублей, после чего тот скрылся.



Фото: МВД Беларуси

13 января по приметам был задержан 33-летний подозреваемый. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Гомельском районе неизвестный ограбил банк.