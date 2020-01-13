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О государственном статистическом наблюдении

14.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Отдел статистики Несвижского района сообщает, что государственное статистическое наблюдение по форме государственной статистической отчетности 1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации» за 2019 год проводится сплошным методом.

Целью сплошного наблюдения является формирование официальной статистической информации, содержащей достоверную и полную информацию,  характеризующую финансово-хозяйственную деятельность микроорганизаций.

Полученные статистические данные будут использованы при социально-экономическом прогнозировании и выработке мер государственной поддержки малого предпринимательства в республике; для создания актуальной основы для проведения выборочных наблюдений; для повышения качества оценок статистических показателей в период проведения выборочных наблюдений;

при формировании статистики бизнес-демографии предприятий.

Информация будет опубликована на официальном сайте Белстата в открытом доступе для широкого круга пользователей.

Мы надеемся, что Вы представите достоверные статистические данные по форме 1-мп (микро) в установленные сроки.

Информационные материалы о проведении сплошного государственного статистического наблюдения по форме 1-мп (микро) отображаются по ссылке «Сплошное наблюдение за деятельностью микроорганизаций за 2019 год» рубрики «Актуально», размещенной на главной странице официального сайта Белстата http://www.belstat.gov.by, также размещены в рубрике «Респондентам, Бланки форм отчетности, указания, постановления, Структурная статистика».

В данной рубрике размещены перечень организаций, включенных в круг респондентов формы, бланк и указания по заполнению формы, информационный материал в виде вопроса-ответа, типичные ошибки, контактные телефоны.

Разъяснения по вопросам заполнения и представления государственной статистической отчетности можно получить в отделе статистики Несвижского района по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 4,  тел.: 801770-5-14-88, 5-16-58, 5-13-64.

«НН».


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