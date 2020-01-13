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Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха

14.01.2020 12:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Сильнейшее наводнение в Венеции сменилось засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха

Знаменитые каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города, обмелели, обнажив копившийся здесь годами ил.

Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха

Уровень воды упал почти на полметра. Причина явления – приливы исключительно низкого уровня. Всего два месяца назад более 70% итальянского города было под водой.

Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха

Но в эти дни местным жителям и туристам предстаёт совсем иная картина: венецианские гондолы осели на дне каналов.

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Новости Италии. Сильнейшее наводнение в Венеции сменилось засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Знаменитые каналы, которые служат одной из...
 
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