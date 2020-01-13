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Проект Софии Мацевило из Городеи о способе избежать пластиковой катастрофы отмечен ОАО «Беларуськалий»

14.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Проект Софии Мацевило из Городеи о способе избежать пластиковой катастрофы отмечен ОАО «Беларуськалий»

В г. Солигорске на базе управлении ОАО «Беларуськалий» состоялся областной этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси», в котором участвовали 2 представителя Несвижского района: ученица средней школы № 2 г.п. Городея София Мацевило и представительница Грицкевичского УПК д/с-СШ Юлия Гапанович.

По итогам оценки экспертного совета из 22 проектов со всей Минской области лучшими стали 10. В их числе оказался проект «Галатит, или еще один способ избежать пластиковой катастрофы» Софии Мацевило. Также он был отмечен руководством ОАО «Беларуськалий».

Екатерина Ковешникова,

первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ».


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В г. Солигорске на базе управлении ОАО «Беларуськалий» состоялся областной этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси», в котором участвовали
 
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