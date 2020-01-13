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Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Полесье встречать Новый год по старому стилю принято с «Кониками». Самобытный обряд признан нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот вечер не похож ни на один в году. Его ждут и взрослые, и дети. Главный персонаж праздника – Конь – всегда возглавляет большую компанию, первым заходит во двор к хозяину – такая традиция.
На Коне восседает всадник. По легенде, такой «костюм» придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке. Традиционные маски и песни передаются от поколения к поколению.
Татьяна Володина, заведующая отделом фольклористики НАН Беларуси:
За один вечер ряженые проходят до 50 домов. Неугомонные колядовщики останавливают в городе даже проезжающий мимо транспорт – в обряд вовлекают тех, кто за рулем. Завершаются «Коники» на главной площади города, куда стекаются и гости, и участники праздника.
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Новости Беларуси. На Полесье встречать Новый год по старому стилю принято с «Кониками». Самобытный обряд признан нематериальной историко-культурной ценностью...
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