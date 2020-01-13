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Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

14.01.2020 11:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Полесье встречать Новый год по старому стилю принято с «Кониками». Самобытный обряд признан нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

Этот вечер не похож ни на один в году. Его ждут и взрослые, и дети. Главный персонаж праздника – Конь – всегда возглавляет большую компанию, первым заходит во двор к хозяину – такая традиция.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

На Коне восседает всадник. По легенде, такой «костюм» придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке. Традиционные маски и песни передаются от поколения к поколению.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

Татьяна Володина, заведующая отделом фольклористики НАН Беларуси:
Традыцыйныя песні, традыцыйны рог, пры дапамозе якога калядоўшчыкі клікалі гаспадара на вуліцу, і вось гтыя дыялогі якія адбываюцца паміж калядоўшчыкамі і гаспадарамі, вось гэты статус абавязвае да таго, каб максімальна трымацца традыцыі.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью


Николай Кузьмич, колядовщик:
Все наши жители города любят, когда есть музыка, главное не грустить, главное веселье.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

За один вечер ряженые проходят до 50 домов. Неугомонные колядовщики останавливают в городе даже проезжающий мимо транспорт в обряд вовлекают тех, кто за рулем. Завершаются «Коники» на главной площади города, куда стекаются и гости, и участники праздника. 

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

Люди в материале: Николай Кузьмич, Татьяна Володина
 
 
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Новости Беларуси. На Полесье встречать Новый год по старому стилю принято с «Кониками». Самобытный обряд признан нематериальной историко-культурной ценностью...
 
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