Врагу не пожелаешь. Молодые звезды, которым поставили страшные диагнозы

"АиФ" рассказывает об известных людях, которым пришлось столкнуться с серьёзными заболеваниями в молодом возрасте. Кому-то пришлось сражаться за собственную жизнь в 20 с небольшим, а кто-то узнал о страшном диагнозе, едва переступив 30-летний рубеж.

Мирослава Дума, 34 года

За последние пару лет жизнь одной из самых известных российских it-girl в прошлом, а ныне предпринимательницы и основательницы инвестиционной компании Future Tech Lab Мирославы Думы сильно изменилась. Сначала девушка стала героиней громкого скандала, опубликовав приглашение Ульяны Сергеенко на показ ее модного дома в Париже. В открытке дизайнер использовала слово, которое многие восприняли как оскорбление афроамериканцев. В итоге подругам пришлось извиняться, оправдываться и заверять общественность в том, что они никого не хотели обидеть. Но было поздно.

Вскоре после этого инцидента в Сети появилась информация о том, что Мирослава, являвшаяся соавтором известного проекта Buro 24/7, продает свою часть акций. В официальном сообщении говорилось, что от операционного управления компанией Дума отошла в начале 2017 года, т. е. еще до скандала на Парижской неделе моды. И, хотя эта новость еще долго обсуждалась всем модным миром, она абсолютно точно померкла на фоне недавнего заявления предпринимательницы о страшном диагнозе. Бизнесвумен опубликовала откровенный пост в Instagram, где рассказала, что у нее диагностировали редкое заболевание легких. Прогнозы врачей были неутешительными. «Мне дали 7 месяцев, чтобы жить», — писала Мирослава. Это событие сильно изменило жизнь девушки. «Я внезапно прекратила марафон и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю. Впервые в жизни я увидела ярко-синее небо. И красивый зеленый цвет деревьев. Как будто раньше я жила на другой планете. Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день», — делилась со своими подписчиками девушка. О своем самочувствии Мирослава не рассказывает, однако даже в этой ситуации она продолжает заниматься своим новым проектом, только теперь приоритеты у нее абсолютно другие. «Сегодня успех для меня измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю», — говорит бизнесвумен.

Джастин Бибер, 25 лет

Еще один человек, рассказавший о своей болезни с помощью соцсетей, — Джастин Бибер. А где еще, когда на тебя подписано 125 миллионов! «В то время как многие люди продолжают говорить, что я плохо выгляжу и принимаю наркотики, они просто не знают, что у меня диагностировали болезнь Лайма», — написал певец. Клещевой боррелиоз (это другое название болезни Лайма) очень опасен, поражает различные органы, а также суставы, глаза и мозг. При отсутствии своевременного, а главное, правильного лечения человек может стать инвалидом или умереть. Однако откровенное признание 25-летнего артиста тронуло далеко не всех, возможно, потому что подробности болезни молодой человек обещал раскрыть в документальном фильме, который в конце января должен быть выложен на YouTube. Некоторые пользователи считают, что Бибер сгущает краски. На защиту Джастина тут же встала его супруга Хейли Болдуин. Отстаивать честь мужа девушка тоже решила в соцсетях: «Для тех, кто пытается приуменьшить тяжесть болезни Лайма. Пожалуйста, исследуйте этот вопрос, послушайте истории людей, которые страдали от нее в течение многих лет. Займитесь самообразованием». Еще одним человеком, который поддержал артиста, стал миллиардер Джон Кодуэлл. Несколько лет тому назад он также столкнулся с клещевым боррелиозом и даже запустил кампанию по борьбе с этим недугом. Когда его спросили о том, что чувствуют люди, оказавшиеся один на один с болезнью Лайма, Джон ответил: «На первый взгляд они кажутся совершенно здоровыми. Однако в действительности они проходят через настоящий ад как с психической, так и с физической точки зрения». Сам Бибер назвал последние несколько лет своей жизни «тяжелыми».

Селена Гомес, 27 лет

Проблемы со здоровьем начались у певицы несколько лет назад. В 2013 году у нее обнаружили волчанку, из-за которой Гомес даже пришлось на некоторое время уйти со сцены и прервать свой концертный тур. «Возможно, многие из вас помнят, что я страдаю волчанкой. Оказалось, побочными эффектами этой болезни могут быть тревога, панические атаки и депрессия. Я должна сосредоточиться на своем здоровье и счастье, поэтому решила, что лучше всего сейчас сделать перерыв в карьере», — рассказывала Селена. И, хотя эта вынужденная пауза действительно пошла ей на пользу, проблемы со здоровьем никуда не делись. Через год певице потребовалась пересадка почки. Найти подходящий орган было непросто, но на помощь пришла подруга звезды Франсия Райса. Все СМИ облетело совместное фото двух девушек из больничной палаты, где они держат друг друга за руки и улыбаются как ни в чем не бывало. И, хотя почка прижилась и все прошло хорошо, на этом беды Селены не закончились: появились проблемы с психикой. «Я была не в состоянии улыбаться или просто вести нормальную жизнь. Мне казалось, что вся моя боль и вся моя тревога обрушились на меня в одно мгновение, и это был один из самых страшных моментов в жизни», — поделилась она своими эмоциями на вечере ежегодной премии McLean Award 2019. Ее присуждают людям, которые повышают осведомленность общества о психическом здоровье. Естественно, Селена, которая открыто говорит о подобных проблемах, как никто была достойна этой награды.